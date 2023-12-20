Ban-Ban deplasmanda üçledi: 1-3

MAÇTAN DAKİKALAR…

20. dakikada Orta sahadan topla birlikte koşuya başlayan Dembele'nin, rakiplerini geçerek ceza sahası içinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, az farkla sol kale direği dibinden auta çıktı.

40. dakikada Keçiörengücü sağ köşeden kullandığı korner vuruşunda arka direkte topu karşılayan Camara, meşin yuvarlağı ceza yayına taşıdı. Ceza yayı üzerinde meşin yuvarlağa gelişine vuran Erkam Develi, fileleri havalandırdı. 1-0

50. dakikada Bandırmaspor’un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta kaleye doğru gelen topu kaleci Metin Uçar elinden kaçırdı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Djitte, altıpas üzerinden gönderdiği şutta ağları sarstı. 1-1

62. dakikada serbest vuruş kazanan Keçiörengücü’nde topun başına Şahverdi Çetin geçti. Ceza yayının önünde kullanılan serbest vuruşta Çetin’in vuruşunda top kale direğinin sağ üst köşesinden auta çıktı.

70. dakikada sol kanattan gelişen Bandırmaspor atağında Djitte, savunma arkasında topu Jozefzoon’la buluşturdu. Ceza sahası çaprazından içeri çevirdiği topu penaltı noktasının solunda kontrol eden Metehan, dönerek yakın köşeye yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi. 1-2

75. dakikada Bandırmaspor sol kanattan etkili geldi. Sol kanattan ters tarafa açılan ortaya Djitte, ceza sahasına yerden pasını aktardı. Ceza sahası içinde bomboş kalan Metehan Mimaroğlu, kaleye yakın mesafeden yaptığı vuruşla takımı adına farkı 2'ye çıkaran golü attı. 1-3.

Ankara Keçiörengücü: 1 - Bandırmaspor: 3

HAKEMLER: İlker Yasin Avcı, Gökmen Baltacı, Muhammet Ali Doğan

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar, Erkam Reşmen, Haşim Arda Sarman (Mayi dk. 78), Arda Hilmi Şengül, Muharrem Cinan, Şahverdi Çetin (Özer Özdemir dk. 69), Erkam Develi, Melih İnan, Bardhi (Koray Kılınç dk. 78), Camara (Mara dk. 69), Dembele

YEDEKLER: Batuhan Ataç, Nyarko, Bilal Budak, Innocent, Bahadır Yıldırım, Orhan Nahırcı

Teknik Sorumlu: Cenk Özcan

BANDIRMASPOR: Akın Alkan, Harris, Mexer, Sergen Piçinciol, Mucahit Albayrak, Levent Ayçiçek (Rahmetullah Berişbek dk. 90+3), Mehmet Özcan, Soukou (Mustafa Çeçenoğlu dk. 66), Doğan Can Davas (Metehan Mimaroğlu dk. 66), Jozefzoon (Taha Batuhan Yayıkcı dk. 85), Djitte

Yedekler: Gkelios, Erdem Çakaltarla, Emre Batuhan Adıgüzel, Emrihan Aydoğan, Mustafa Saymak, Yusuf Erdem Gümüş

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Goller: Erkam Develi (dk. 40) (Ankara Keçiörengücü), Djitte (dk. 50), Metehan Mimaroğlu (dk. 70 ve 75) (Bandırmaspor)

Kırmızı kart: Mayi (dk. 84) (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Şahverdi Çetin, Özer Özdemir (Ankara Keçiörengücü), Mustafa Çeçenoğlu, Sergen Piçinciol (Bandırmaspor)