Dadaş ve Ümraniye ile ‘1-1’ni üzmedi

Maçtan dakikalar

37. dakikada Orhan Ovacıklı’nın sağdan uzun kullandığı taç atışında Mustafa Yumlu kafayla aşırdı, penaltı noktası üzerinde Eren Tozlu’nun röveşata vuruşunda kaleci Übeyd Adıyaman, son anda topu kornere çeldi.

40. dakikada Ümraniyespor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta Uğur Kağan, ceza sahasına girerek uzak kale direğine sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

77. dakikada ev sahibi takımın orta alandan geliştirdiği atakta topla buluşan Rosheuvel'in çalımlarla ceza sahasına girerek çektiği sert şutu, savunma son anda topu uzaklaştırdı.

85. dakikada ev sahibi takımın sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza sahasına yapılan ortaya iyi yükselen Batuhan kafayı vurdu, kaleci Übeyd Adıyaman son anda topu çelmeyi başardı.

90+5. dakikada sol kanattan gelişen Erzurumspor FK atağında Mustafa Yumlu’nun yaptığı ortaya ceza sahası içerisinde iyi yükselen Eren Tozlu, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-1.

ERZURUMSPOR FK: 1 - ÜMRANİYESPOR: 1

HAKEMLER: Davut Dakul Çelik, Mehmet Pekmezci, Hasan Erdoğan

ERZURUMSPOR FK: Göktuğ, Mustafa Akbaş, Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Süleyman Koç (Muhammed Furkan Özhan dk. 46), Sefa Akgün (Batuhan Atarslan dk. 46), Özgür Sert, Estrela (Alican Özfesli dk. 71), Eren Tozlu, Rosheuvel, Celal Hanalp

Yedekler: Rıdvan Oğuzhan Yağcı, Fırat Şaşi, Ufuk Budak, Yakup Kırtay, Muhammed Emin Yavaş, Mustafa Gürkan Varlık, Hüseyin Mevlütoğlu

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

ÜMRANİYESPOR: Übeyd Adıyaman, Uğur Kaan Yıldız, Tomislav Glumac, Strahil Popov, Dimitri Cavare, Isaac Cofie (Melih Okutan dk. 74), Serkan Göksu (Muhammed Mert dk. 87), Emre Demir (Onur Ayık dk. 64), Hasan Ayaroğlu, Cosgun Diniyev (İlhami Siraçhan Nas dk. 87), Ayman Bouali (Mustafa Eser dk. 74)

Yedekler: Abdulsamed Damlu, Emre Kaplan, Atalay Babacan, Batuhan Arıcı,

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Goller: Uğur Kağan (dk. 40) (Ümraniyespor), Eren Tozlu (dk. 90+5) (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Isaac Cofie, Cosgun Diniyev (Ümraniyespor), Mustafa Yumlu, Eren Tozlu (Erzurumspor FK)