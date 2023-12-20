Belediye Derincespor Menemen’e 3-2 yenildi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 18. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Belediye Derincespor, Menemen FK’yı konuk etti. Geçen hafta hakem Halil Umut Meler’e sahada uygulanan fiziksel saldırıyı protesto amacıyla hakemlerin hafta sonu maça çıkmaması nedeniyle ertelenen karşılaşma Çarşamba günü oynandı. Ligin ilk yarısının bitimine bir hafta kala 14 puanla 17.sırada bulunan Belediye Derincespor, 25 puanla 8.sıradaki güçlü rakibi Menemen FK karşısında puan ve puanlar almak için sahaya çıktı.

İLK GOL DERİNCE’DEN

Dengeli başlayan karşılaşmada Belediye Derincespor’da Turhan Sofuoğlu’nun öğrencileri erken gol bulabilmek için rakibini hataya zorladı. Deneyimli teknik adam Yılmaz Vural’ın öğrencilerini 23. dakikada Tuğkan Kamışoğlu ile etkisiz bırakan temsilcimiz 1-0 öne geçti. İlk yarının kalan dakikalarında Belediye Derincespor ikinci gol için baskı yaparken konuk ekip Menemen FK ise beraberlik arayışını golle süsledi. Menemen FK, 43.dakikada Orhan Yıldırım ile skorda denge getirdi. Maçın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

İKİNCİ YARIDA 3 GOL

Karşılaşmanın ikinci yarısı ise karşılıklı gollerle, birçok pozisyonla geçti. İlk yarıya nazaran seyir zevkinin daha yüksek olduğu, temponun daha da arttığı ikinci 45 dakikada oyuncu değişiklikleriyle de kan tazelendi. Maçta dengeyi bozan Menemen FK oldu. 62.dakikada Kemal Rüzgar ile skoru 2-1’e taşıyan konuk ekibe karşılık 65.dakikada Mehmet Akyüz ile geldi (2-2). Bol gollü karşılaşmada gol perdesini kapatan ise 87.dakikada Mertcan Açıkgöz oldu. Mertcan’ın golüyle Menemen FK 3-2 öne geçti. Konuk ekip kalan dakikalarda skoru korumaya oynarken temsilcimiz Belediye Derincespor beraberliği kovaladı. Maç 3-2’lik mağlubiyetle sona erdi. Devrenin son maçında temsilcimiz 24 Aralık’ta Denizlispor’a konuk olacak.