TRYP By Wyndham'ın ŞEFLERİ VE ÇALIŞANLARINDAN BÜYÜK BAŞARI

TRYP By Wyndham İzmit, "Kıtalar arası olimpiyat unvanı almış 20. İstanbul Uluslararası Gastronomi ve Mutfak Günleri’nde 30 ülkeden 1600 yarışmacının katılımı ile 47 kategoride yarışma düzenlenmiştir. Yarışmada farklı kategorilerde yarışan şeflerimiz ve çalışanlarımız toplamda 20 madalya ve 2’ncilik kupasına hak kazanmıştır. Şeflerimizi ve çalışanlarımızı kutluyoruz."

Lastik-iş Genel Başkan Yardımcısı ve TRYP By Wyndham İzmit Genel Müdürü Necdet Ulusoy ile Genel Müdür Yardımcısı Elif Keskin yarışmacıların ödüllerini takdim etti ve kendilerini kutlayarak başarılarının devamını dilediler. Tryp By Wyndham oteli Şefi Sami Özçelik’e katkılarından dolayı teşekkürlerini sundu.