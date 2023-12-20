BAL KABAĞININ YARARLARI NELERDİR?

A.Okan Çağlar/Nurçin Çağlar

Bal kabağının, göz sağlığından, damar sağlığına, cilt sağlığından bağışıklığı desteklemeye kadar pek çok yararı var. Daha önce Healthline’den “BAL KABAĞININ SAĞLIK İÇİN 9 YARARI!” başlıklı bir yazıyı paylaşmıştık. Bu yararlar;

1- Çok besleyicidir özellikle A vitamini açısından zengindir.

2- Yüksek antioksidan içeriği kronik hastalık riskini azaltır

3- Bağışıklığı destekleyen vitaminlerle doludur.

4- Göz sağlığı için önemli olan A vitamini, lutein ve zeaksantin içerir.

5- Besin yoğunluğu ve düşük kalorisiyle kilo vermeyi destekler.

6- Kanser riskini azaltabilir.

7- Potasyum, C vitamini ve lif içeriği ile kalp dostudur.

8- Cilt sağlığına iyi gelen bileşikler içerir.

9- Kolaylıkla beslenmeye katılabilir.

Bu kez de damar sağlığıyla ilgili yapılmış yeni bir çalışmadan bahsetmek istiyoruz. Bal kabağını şekerle yapıp tatlısını yerseniz bu yararlardan söz etmek tabii ki imkansız.

“Karotenler, sarı, turuncu ve yeşil meyve ve sebzelerde bulunan biyoaktif bileşenlerdir ve kardiyovasküler sağlıkta önemli bir rol oynarlar. 50-70 yaş arasındaki 200 kişi üzerinde yapılan bir çalışma, kan içindeki karoten konsantrasyonunun daha yüksek olmasının özellikle kadınlarda daha düşük bir aterosklerotik (damar sertliği) yük ile ilişkilendirildiğini ortaya koymuştur.

Araştırma, havuç ve ıspanak gibi karoten içeren gıdalarla zengin bir diyetin, kalp-damar hastalıkları riskini azaltabileceğini öne sürmektedir. Araştırmacılar karotenin takviye olarak alınmaması beslenme yoluyla alınmasını tavsiye ediyorlar.”

Özet çeviri: Nurçin Çağlar

Kaynaklar:

(1) https://www.healthline.com/nutrition/pumpkin

(2) DOI: 10.1016/j.clnu.2023.05.005