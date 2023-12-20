81 yaşındaki cinsel istismar sanığına hapis

Bolu'da komşusunun kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık S.B. (81) hakim karşısına çıktı.
Duruşmaya mağdur E.Ç.(12) ve yakınları, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.
Mağdur E.Ç, komşusu olan sanığın cinsel istismarına uğradığını belirterek şikayetçi olduğunu söyledi.
Sanık S.B. ise kendisinin suçsuz olduğunu savunarak, mağdurun dedesi ile aralarında husumet bulunduğunu belirtti.
Mağdurun olay günü evinin bahçesine girdiğini kabul eden S.B, kızın kim olduğunu anladıktan sonra dedesi ile aralarında devam eden dava olduğunu söyleyerek kendisini zorla dışarı çıkardığını iddia etti.
Mahkeme heyeti, "basit cinsel saldırı" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası verdiği sanık S.B'nin tutukluluk halinin devamına hükmetti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.