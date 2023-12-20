- Asayiş

81 yaşındaki cinsel istismar sanığına hapis

Bolu'da komşusunun kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı Tüm Haberleri
81 yaşındaki cinsel istismar sanığına hapis mask

Bolu'da komşusunun kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık S.B. (81) hakim karşısına çıktı.

Duruşmaya mağdur E.Ç.(12) ve yakınları, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı. 

Mağdur E.Ç, komşusu olan sanığın cinsel istismarına uğradığını belirterek şikayetçi olduğunu söyledi. 

Sanık S.B. ise kendisinin suçsuz olduğunu savunarak, mağdurun dedesi ile aralarında husumet bulunduğunu belirtti. 

Mağdurun olay günü evinin bahçesine girdiğini kabul eden S.B, kızın kim olduğunu anladıktan sonra dedesi ile aralarında devam eden dava olduğunu söyleyerek kendisini zorla dışarı çıkardığını iddia etti. 

Mahkeme heyeti, "basit cinsel saldırı" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası verdiği sanık S.B'nin tutukluluk halinin devamına hükmetti.
# mağdur

20 Ara 2023 - 17:03 - Asayiş

Muhabir  Anadolu Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.409.438 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL