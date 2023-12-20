Şaka sanıp polise kimlik göstermedi... Öğretmenden darp iddiası

Adana'da B.Y.'ye ait kuyumcu dükkanına 18 Aralık saat 16.00 sıralarında gelen, yüzünün bir kısmını sargı beziyle gizlenmiş, elinde çuval bulunan şüpheli, bileziklere bakmaya başladı. Bir süre sonra eline patlayıcı olduğunu iddia ettiği bir düzenek alan şüpheli, kuyumcudan çuvalı altınlarla doldurmasını istedi.

Kuyumcu, tezgahın altındaki tabancasını alarak havaya iki el ateş etti. Paniğe kapılan soyguncu, iş yerinden koşarak kaçtı. Üzerindeki montu ve düzeneği de Bahadır Sokak'ta attı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen bomba imha uzmanları ve polis ekipleri, düzeneği fünyeyle patlattı.Olaydan birkaç saat sonra görsel sanatlar öğretmeni Cumali Aslanhan'ı şüpheli sanan bir ihbarcı, polise telefonla bilgi verdi.

BAŞINDA VE YÜZÜNDE MORLUKLAR OLUŞTU

Öğretmen Cumali Aslanhan'ın yanına gelen polis ekipleri, kimliğini sordu. Aslanhan, kimliğini ibraz etmedi. Polis ve Arslanhan arasında tartışma çıktı. Ekipler, Aslanhan'ı araca bindirip, polis merkezine götürdü. Herhangi bir suç unsuru olmayınca ifadesinin ardından serbest bırakılan Aslanhan, polislerin araçta kendisini darbettiğini öne sürdü. Başına darbe aldığını ileri süren Aslanhan Kozan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Başında ve yüzünde morluklar oluşan öğretmen, ileri tetkik ve tedavi için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

''ÖĞRETMENİM DİYE SÖYLEDİM'

Eski öğrencilerinin kendisine şaka yaptığını sandığını ve bu nedenle kimlik göstermediğini ileri süren Aslanhan ise, "Öğretmenim diye söyledim. Buna rağmen beni karga tulumba polis aracının içerisine attılar. Yumruklarla tekmelerle darbettiler. 'Öğretmensin ha' diyerek vurdular. Özellikle 2 polis memurundan şikayetçiyim" dedi.