CHP'li Atasoy Bilgin'in istifası kabul edildi!

CHP'nin 31 Mart Yerel Seçimleri için çalışmaları hızla devam ediyor. Kocaeli'de 12 ilçeden yalnızca Derince İlçe Başkanı Atasoy Bilgin görevinden istifasını istemiş ve aday olmak istemişti. CHP Genel Merkezi, Bilgin'in istifasını kabul etti. CHP Derince İlçe Başkanı'nın kim olacağı henüz bilinmiyor. İlerleyen günlerde başkanın belirlenmesi bekleniyor.