CHP'nin 31 Mart Yerel Seçimleri için çalışmaları hızla devam ediyor. Kocaeli'de 12 ilçeden yalnızca Derince İlçe Başkanı Atasoy Bilgin görevinden istifasını istemiş ve aday olmak istemişti. CHP Genel Merkezi, Bilgin'in istifasını kabul etti. CHP Derince İlçe Başkanı'nın kim olacağı henüz bilinmiyor. İlerleyen günlerde başkanın belirlenmesi bekleniyor.
- Siyaset
CHP'li Atasoy Bilgin'in istifası kabul edildi!
CHP Derince İlçe Başkanı Atasoy Bilgin'in istifası kabul edildi. Bilgin, yerel seçimlerde aday olmak için görevinden istifasını istemişti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.