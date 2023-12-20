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CHP'li Atasoy Bilgin'in istifası kabul edildi!

CHP Derince İlçe Başkanı Atasoy Bilgin'in istifası kabul edildi. Bilgin, yerel seçimlerde aday olmak için görevinden istifasını istemişti.

HABER MERKEZİ
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CHP'li Atasoy Bilgin'in istifası kabul edildi! mask

CHP'nin 31 Mart Yerel Seçimleri için çalışmaları hızla devam ediyor. Kocaeli'de 12 ilçeden yalnızca Derince İlçe Başkanı Atasoy Bilgin görevinden istifasını istemiş ve aday olmak istemişti. CHP Genel Merkezi, Bilgin'in istifasını kabul etti. CHP Derince İlçe Başkanı'nın kim olacağı henüz bilinmiyor. İlerleyen günlerde başkanın belirlenmesi bekleniyor. 
# Atasoy Bilgin, CHP Derince, chp, aday

20 Ara 2023 - 18:49 - Siyaset

Muhabir  Haber Merkezi

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