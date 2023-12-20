KSO Sürdürülebilirlik Ödül Töreni Yapıldı

KSO tarafından bu yıl ilk kez yeni platformu ile yapılan Sürdürülebilirlik Ödülleri Töreni büyük ilgi gördü. Programda konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kocaeli'nin kendisine moral ve enerji verdiğini ifade etti.

Kocaeli Sanayi Odası tarafından Sürdürülebilirlik Ödülleri Töreni bugün Başiskele’deki Wellborn Luxury Hotel’de gerçekleştirildi. 15 yıldır düzenlenmekte olan “Sektörel Performans Değerlendirme” ödül organizasyonu bu yıl ilk defa sürdürülebilirlik temasında yapıldı. KSO Sürdürülebilirlik Ödüllerine; Marmara bölgesinde yer alan ve imalat sanayinde en az 3 yıldır faaliyet gösteren işletmeleri başvurdu. Jüri değerlendirmesi sonunda KOBİ ve Büyük İşletme olmak üzere iki ayrı kategoride 1. 2. ve 3'lük ödüllerinin sahipleri belirlendi. Buna ek olarak da bir firmaya “Mükemmeliyet Ödülü” verildi.

YOĞUN KATILIM

Törene Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Kocaeli Üniversitesi Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Kocaeli Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, Başiskele Kaymakamı Necip Çakmak ve birçok iş insanları katıldı.

"SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BİLİNCİNİN YAYGINLAŞMASI"

Programda ilk olarak konuşan Ayhan Zeytinoğlu: "Oda olarak biz de buradan hareketle 15 yıldır düzenlediğimiz “Sektörel Performans Değerlendirme” ödül organizasyonumuzu; yeniden tasarladık ve merkezine sürdürülebilirlik temasını aldık. Bu yıl düzenlediğimiz “Kocaeli Sanayi Odası Sürdürülebilirlik Ödülleri” organizasyonumuzun amacı; sürdürülebilir kalkınma araçları çerçevesinde; finansal faktörler kadar çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim faktörlerini de çalışmalarına başarıyla entegre edebilen firmalarımızı teşvik etmek ve sanayide sürdürülebilirlik bilincinin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmaktır.

7 ANA KRİTER

Organizasyonumuza katılan firmaları; Finansal ve Operasyonel Performans ile Sürdürülebilirlik başlıkları altında 7 ana kriterde değerlendirdik.Marmara Bölgesine açılmış olan bu organizasyonumuza katılan tüm firmalarımıza, PwC Türkiye’nin katkıları ile Doğu Marmara ABİGEM tarafından bir geribildirim raporu veriyoruz. Firmalarımız bu rapor ile iyileştirmeye açık alanlarını görebiliyorlar ve eksikliklerini giderme imkânı bulabiliyorlar. Organizasyonumuz çerçevesinde yapmış olduğumuz tüm çalışmaları firmalarımızın veri gizliliğini önemseyerek yürüttüğümüzü ayrıca belirtmek isterim. Organizasyonumuzun çözüm ortaklarına, jüri üyelerimize ve profesyonel kadromuza teşekkür ediyoruz. Yarışmamıza katılım gösteren tüm firmalarımıza teşekkür ediyor, her bir firmamızı şampiyon ilan etmek istiyorum.

İZAYDAŞ'TAN ÖZEL İNDİRİMLER

Ayrıca; ödül almaya hak kazanan firmalara atık bertarafı konusunda İZAYDAŞ tarafından özel indirimler yapılıyor. Huzurlarınızda Kocaeli Büyükşehir Belediyemize ve İZAYDAŞ’a bu desteğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Sanayicilerimizin performanslarını daha da artırmalarını temenni ediyoruz. Sözlerime son verirken bugünkü teşriflerinden dolayı değerli protokol üyelerine teşekkür ediyor ve Yönetim Kurulumuz adına sizleri saygıyla selamlıyorum" dedi.

"GELECEĞE BIRAKACAĞIMIZ BİR MİRAS"

Zeytinoğlu'nun ardından konuşan KBB Başkanvekili Mustafa Soydabaş programda şu ifadelere yer verdi: "35 yıllık bürokratlık hayatımda sizlerin taş üstüne taş koyma görme gayretinde olan oldum. Sizi üzmeyen bürokratlarda var. Siz ülkenin donamosusunuz. 22 yıl önceye göre ülkemizin maddi değeri çok artmıştır. Bu da sizlerin ve siyasi otoriteritenin beraber çalışması ile olmuştur. Kentin hakkı kentlinin hakkından her zaman önemlidir. Kent ve dünya geleceğe bırakacağımız bir mirastır."

"KOCAELİ BANA MORAL VERİYOR"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: "Özellikle Kocaeli bana moral ve enerji veriyor. Bu işin mimarı ayhan başkan ve KSO Başkanımız takdiri hakediyor. Ulusal nitelikte bir etkinlik oldu. Kocaeli için yapılan her güzel işin yanındayız. Kocaeli'ni büyüten bu birlik ve beraberliğiniz. Tüm odalar ve borsa başkanlarıma ayrıca teşekkür ederim. Yeter ki birbirimizi ötekileştirmeyelim fikrinden ve inancından dolayı ötekileştirmeyelim. Allah kazancınızı bol ve bereketli kılsın" dedi.

"KOCAELİ TÜRKİYE'NİN SANAYİ YILDIZI"

Kocaeli Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan: "Kocaeli hepinizin bildiği üreten gelişen ve ürettiğini ihraç eden Türkiye'nin sanayi yıldızı. Bu kadar gelişen bir şehrimizin oda ve borsalarımıza çok sayıda görev ve işbirliği düşmekte. Fabrikaların ihracat gücü ve sahip olduğu limanlarla birlikte vergi gelirleri anlamında Türkiye üçüncüsü oluyor. Sanayimizin gelişimi anlamında bu Sürdürülebilirlik ödülleri çok önemli. Sanayi altyapımızda üretme gücünü geliştirirken dünya gelişiyor. Bu piyasayı çok iyi takip edip ona göre geliştirmemiz gerekiyor. Çevresel faktörler son derece sevindirici. Bu ve buna benzer faliyetleri yürütüyor ve yürütmeye devam ediyoruz. Bu organizasyonda emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tüm firmalarımıza başarı dileklerimizi iletiyorum" şeklinde konuştu.



Sürdürülebilirlik Üçüncülük Ödülü SMS Sanayi Malzemeleri A.Ş. adına Sürekli İyileştirme Müdürü Buğra Gürdrama aldı.

Sürdürülebilirlik ikincilik ödülünü Robo Otomasyon A.Ş. adına şirket CEO’su Haluk Özcan KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’ndan aldı.

Sürdürülebilirlik birincilik ödülünü Optimum Süreç Tasarımı ve Uygulamaları A.Ş adına YK Başkanı Tansel Cavit Kulak, KOÜ Rektörü Nuh Zafer Cantürk’ten aldı.

Sürdürülebilirlik üçüncülük ödülünü Systemair HSK havalandırma A.Ş adına Genel Müdür Ayça Eroğlu, KOSTÜ Rektörü Muzaffer Elmas’tan aldı.

Sürdürülebilirlik ikincilik ödülünü Petroyağ ve Kimyasallar A.Ş. adına Genel Müdür Ünal Soysal, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Soydabaş’tan aldı.

Sürdürülebilirlik birincilik ödülünü TÜPRAŞ adına İzmit Rafineri Müdürü Metin Tüfekçioğlu ile Strateji ve Sürdürülebilirlik Direktörü Çağatay Ölken, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’ndan aldı.

Mükemmelliyet Ödülünü almaya hak kazanan firma Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. oldu. Kordsa CEO’su İbrahim Özgür Yıldırım ödülü Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan’dan aldı.