İSU'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: " Yeni şebeke hattı bağlantı çalışması nedeniyle, İzmit İlçesi Sekbanlı ve Orhan Mahallelerinin tamamına, Tüysüzler, Turgut, Topçular, Kabaoğlu ve Ayazma Mahallelerinin bir kısmına 20 Aralık Çarşamba (bu akşam) 23:00 ile 21 Aralık Perşembe 06:00 saatleri arası 7 saat süreyle su verilemeyecektir."
- Gündem
O mahalleler 7 saat susuz kalacak!
Yeni şebeke hattı bağlantı çalışması nedeniyle İzmit Sekbanlı ve Orhan Mahallelleri'nde 7 saat elektrik kesintisi yaşanacak.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.