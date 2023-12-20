O mahalleler 7 saat susuz kalacak!

İSU'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: " Yeni şebeke hattı bağlantı çalışması nedeniyle, İzmit İlçesi Sekbanlı ve Orhan Mahallelerinin tamamına, Tüysüzler, Turgut, Topçular, Kabaoğlu ve Ayazma Mahallelerinin bir kısmına 20 Aralık Çarşamba (bu akşam) 23:00 ile 21 Aralık Perşembe 06:00 saatleri arası 7 saat süreyle su verilemeyecektir."