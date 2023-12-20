Türkiye'nin en zeki şehirleri sıralaması belli oldu! Kocaeli kaçıncı sırada?

Türkiye'nin en zeki şehirleri, Zeka Testi Merkezi tarafından internet üzerinden yapılan bir testin sonucunda belli oldu. Teste, Türkiye'nin her yerinden 1 milyondan fazla kişi katıldı. Test sonuçlarına göre, Türkiye'nin en zeki ili Eskişehir oldu. Eskişehir'in IQ ortalaması 105.20 olarak belirlendi. Eskişehir'i, Ankara ve İzmir takip etti. Ankara'nın IQ ortalaması 104.91, İzmir'in IQ ortalaması ise 104.51 oldu.
KOCAELİ KAÇINCI SIRADA?
Kocaeli ise 7. Sırada yer aldı. Kocaeli'nin IQ ortalaması 103.85 olarak açıklandı. (
|1
|Eskişehir
|105.20
|2
|Ankara
|104.91
|3
|İzmir
|104.51
|4
|Muğla
|104.12
|5
|Çanakkale
|104.02
|6
|İstanbul
|104.02
|7
|Kocaeli
|103.85
|8
|Balıkesir
|103.59
|9
|Bursa
|103.47
|10
|Kırklareli
|103.38
|11
|Trabzon
|103.37
|12
|Antalya
|103.29
|13
|Tekirdağ
|102.82
|14
|Zonguldak
|102.68
|15
|Yalova
|102.58
|16
|Karaman
|102.52
|17
|Uşak
|102.37
|18
|Konya
|102.36
|19
|Rize
|102.32
|20
|Denizli
|102.14
|21
|Bartın
|102.13
|22
|Sakarya
|101.78
|23
|Kırşehir
|101.74
|24
|Kütahya
|101.65
|25
|Kayseri
|101.42
|26
|Edirne
|101.28
|27
|Tunceli
|101.17
|28
|Bolu
|100.99
|29
|Çorum
|100.95
|30
|Samsun
|100.87
|31
|Karabük
|100.85
|32
|Mersin
|100.71
|33
|Giresun
|100.56
|34
|Kırıkkale
|100.46
|35
|Osmaniye
|100.39
|36
|Aydın
|100.34
|37
|Sinop
|100.29
|38
|Gümüşhane
|100.24
|39
|Afyonkarahisar
|100.17
|40
|Burdur
|100.15
|41
|Sivas
|100.09
|42
|Isparta
|100.06
|43
|Nevşehir
|100.01
|44
|Kastamonu
|99.98
|45
|Malatya
|99.75
|46
|Aksaray
|99.63
|47
|Niğde
|99.60
|48
|Ordu
|99.58
|49
|Gaziantep
|99.40
|50
|Mardin
|99.32
|51
|Kahramanmaraş
|99.28
|52
|Diyarbakır
|99.19
|53
|Kilis
|99.14
|54
|Tokat
|99.09
|55
|Manisa
|99.06
|56
|Erzurum
|98.97
|57
|Adana
|98.76
|58
|Batman
|98.75
|59
|Elazığ
|98.46
|60
|Şırnak
|98.43
|61
|Bayburt
|98.29
|62
|Şanlıurfa
|98.07
|63
|Yozgat
|98.05
|64
|Van
|97.74
|65
|Muş
|97.73
|66
|Çankırı
|97.53
|67
|Hatay
|97.36
|68
|Ardahan
|97.33
|69
|Adıyaman
|97.29
|70
|Bilecik
|97.14
|71
|Erzincan
|96.97
|72
|Amasya
|96.88
|73
|Iğdır
|96.69
|74
|Düzce
|96.26
|75
|Ağrı
|96.06
|76
|Bitlis
|95.96
|77
|Kars
|95.84
|78
|Artvin
|95.36
|79
|Hakkari
|95.16
|80
|Siirt
|94.52
|81
|Bingöl
|94.19
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.