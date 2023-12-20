Türkiye'nin en zeki şehirleri sıralaması belli oldu! Kocaeli kaçıncı sırada?

Türkiye'nin en zeki şehirleri, Zeka Testi Merkezi tarafından internet üzerinden yapılan bir testin sonucunda belli oldu. Teste, Türkiye'nin her yerinden 1 milyondan fazla kişi katıldı. Test sonuçlarına göre, Türkiye'nin en zeki ili Eskişehir oldu. Eskişehir'in IQ ortalaması 105.20 olarak belirlendi. Eskişehir'i, Ankara ve İzmir takip etti. Ankara'nın IQ ortalaması 104.91, İzmir'in IQ ortalaması ise 104.51 oldu.

KOCAELİ KAÇINCI SIRADA?

Kocaeli ise 7. Sırada yer aldı. Kocaeli'nin IQ ortalaması 103.85 olarak açıklandı. (