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Türkiye'nin en zeki şehirleri sıralaması belli oldu! Kocaeli kaçıncı sırada?

1 milyonun üzerinde katılımcıyla gerçekleştirilen bir zeka testinde Türkiye'nin en zeki şehirleri açıklandı iddiası sosyal medyada gündem oldu. Kocaeli kaçıncı sırada? İşte detaylar...

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Türkiye'nin en zeki şehirleri sıralaması belli oldu! Kocaeli kaçıncı sırada? mask

Türkiye'nin en zeki şehirleri, Zeka Testi Merkezi tarafından internet üzerinden yapılan bir testin sonucunda belli oldu. Teste, Türkiye'nin her yerinden 1 milyondan fazla kişi katıldı. Test sonuçlarına göre, Türkiye'nin en zeki ili Eskişehir oldu. Eskişehir'in IQ ortalaması 105.20 olarak belirlendi. Eskişehir'i, Ankara ve İzmir takip etti. Ankara'nın IQ ortalaması 104.91, İzmir'in IQ ortalaması ise 104.51 oldu.

KOCAELİ KAÇINCI SIRADA?

Kocaeli ise 7. Sırada yer aldı. Kocaeli'nin IQ ortalaması 103.85 olarak açıklandı. (

1Eskişehir105.20
2Ankara104.91
3İzmir104.51
4Muğla104.12
5Çanakkale104.02
6İstanbul104.02
7Kocaeli103.85
8Balıkesir103.59
9Bursa103.47
10Kırklareli103.38
11Trabzon103.37
12Antalya103.29
13Tekirdağ102.82
14Zonguldak102.68
15Yalova102.58
16Karaman102.52
17Uşak102.37
18Konya102.36
19Rize102.32
20Denizli102.14
21Bartın102.13
22Sakarya101.78
23Kırşehir101.74
24Kütahya101.65
25Kayseri101.42
26Edirne101.28
27Tunceli101.17
28Bolu100.99
29Çorum100.95
30Samsun100.87
31Karabük100.85
32Mersin100.71
33Giresun100.56
34Kırıkkale100.46
35Osmaniye100.39
36Aydın100.34
37Sinop100.29
38Gümüşhane100.24
39Afyonkarahisar100.17
40Burdur100.15
41 Sivas100.09
42Isparta100.06
43Nevşehir100.01
44Kastamonu99.98
45Malatya99.75
46Aksaray99.63
47Niğde99.60
48Ordu99.58
49 Gaziantep99.40
50Mardin99.32
51Kahramanmaraş99.28
52Diyarbakır99.19
53Kilis99.14
54Tokat99.09
55Manisa99.06
56Erzurum98.97
57Adana98.76
58Batman98.75
59Elazığ98.46
60Şırnak98.43
61Bayburt98.29
62Şanlıurfa98.07
63Yozgat98.05
64Van97.74
65 Muş97.73
66Çankırı97.53
67Hatay97.36
68Ardahan97.33
69Adıyaman97.29
70Bilecik97.14
71Erzincan96.97
72Amasya96.88
73Iğdır96.69
74Düzce96.26
75Ağrı96.06
76Bitlis95.96
77 Kars95.84
78Artvin95.36
79Hakkari95.16
80Siirt94.52
81Bingöl94.19
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20 Ara 2023 - 21:12 - Yaşam

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