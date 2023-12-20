Kocaeli'de 5 ilçede elektrikler kesilecek

SEDAŞ planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 21 Aralık Perşembe günü 5 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. İşte kesintiden etkilenecek bölgeler:
|54806
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|ULASLI, ULAŞLI
|1035 SK., 1036 SK., 1116. SK., 1145. SK., 1146., 1146. SK., DÜZBAĞLAR CD., HOCALIBAGLAR, KONCA YOLU CD.
|21.12.2023
|09:30
|17:00
|54880
|KOCAELİ
|İZMİT
|ÇUBUKLUBALA, ÇUBUKLUOSMANIYE, ÇUBUKLUOSMANİYE, ORHANIYE, ORHANİYE, YASSIBAĞ
|BAYHAN SK., HACI İSHAK SK., İSHAK GÜRKAN SK., İZMİT KANDIRA YOLU SK., KISLA MEVKII, KIŞLA MEVKİİ KÜME EVLER, KULOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, MEHMET UZUN CD., MUSTAFA ORHAN, MUSTAFA ZENGIN, MUSTAFA ZENGİN SK., ÖZGÜN VADİ MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKE MEVKİİ KÜME EVLER, TOYGAROĞLU MEVKİİ, TOYGAROĞLU MEVKİİ KÜME EVLER
|21.12.2023
|09:00
|17:00
|54881
|KOCAELİ
|KARAMÜRSEL
|ÇAMDIBI, ÇAMDİBİ, FULACIK, KIZDERBENT, SEMETLER, YALAKDERE
|BAĞDAT, BOZKURT MEVKII, ÇAMDİBİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇINARLI CD., FULACIK MERKEZ MEVKII, FULACIK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İSTANBUL SK., KIZILAGAÇ MEVKII, PEKMEZCİ SK., PENDİK SK., SADIK SK., VALIDE KÖPRÜ, VALIDE KÖPRÜ MEVKII, VALİDE KÖPRÜ CD.
|21.12.2023
|09:30
|17:00
|54889
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|SERVETIYE KARSI, SERVETİYE CAMİ, SERVETİYE KARŞI, YUVACIK YAKACIK
|ARMUT BOĞAZI MEVKİİ, ARMUT BOĞAZI MEVKİİ KÜME EVLER, AŞAĞI ALARTI MEVKİİ KÜME EVLER, HACI HALILLER MEVKII, HACI HALİLLER MEVKİİ, HACI HALİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, HAMDİ TAŞDEMİR CD., KATAHPA MEVKİİ KÜME EVLER, SERVETİYE CAMİ DERE MEVKİİ KÜME EVLER, SERVETİYE CAMİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER
|21.12.2023
|09:00
|14:00
|54903
|KOCAELİ
|KARAMÜRSEL
|EREGLI, EREĞLİ, TEPEKÖY
|3236, ALP, ALP SK., ANAFARTALAR, AYNALI SAZAN SK., BARBAROS HAYRETTİN BULVAR, BAYIR SK., BORA SK., BOYAOVA SK., BULUT SK., CAN SK., CÜNEYT KURBAN SK., ÇAKIR AHMET, ÇAMÇUKUR-TEPEKÖY YOLU SK, DALGA SK., DAROVA SK., DEFNE CD., DEMİR SK., ESEN YALI SK., GÖKÇE SK., GÜMÜŞ SK., HASAN ERGİN SK., HASBEYLER YAYLASI SK., IHLAMUR SK., ISPARI, İNCİ SK., İSKELE SK., İSPARİ SK., İZMİT CD., KADİFE SK., KARAMANOGLU, KARAMANOĞLU, KARAMANOĞLU SK., KARAMÜRSEL, KARAMÜRSEL CD., KIRLANGIÇ, KIZILÜZÜM, KIZILÜZÜM CD., KORDONBOYU, KORDONBOYU., KÖROGLU MEHMET, KÖROĞLU MEHMET SK., KUMYALI, KUMYALI CD., MEHMET YUSUF BORA, MEHMET YUSUF BORA CD., MELANURYA SK., MURATÇIKLI SK., MÜMİN YILDIZ SK., MÜREN SK., ORKİNOS SK., ORUÇ REİS SK., SARDALYA SK., SARI ŞABAN CD., SEHRIYAR, SELANİK CD., SELVİCİK CD., SÜLEYMAN ÇELEBİ SK., ŞAFAK SK., ŞEHİT SK., ŞEHRİYAR SK., YONCA, YONCA SK.
|21.12.2023
|09:00
|17:00
|54907
|KOCAELİ
|İZMİT
|KABAOGLU, KABAOĞLU, YEŞİLOVA
|1.İSİMSİZ SK, 11.İSİMSİZ SK, 2.İSİMSİZ SK, 3.İSİMSİZ SK, 4.İSİMSİZ SK, 5.İSİMSİZ SK, ADNAN KAHVECİ CD., AKIN SK., ATMACA SK., DEREBEY, DEREBEY SK., DOĞAN. SK, GÖNENLİ SK., KARAOĞLAN, KARAOĞLAN SK., KARTAL, KARTAL SK., KEMER SK., KIRLANGIÇ SK., MASHAR SK., MAZHAR, ORDULULAR SK., PALA SK, YASAR, YAŞAR SK., YAVUZ SK.
|21.12.2023
|09:00
|17:00
|54913
|KOCAELİ
|DİLOVASI
|CUMHURIYET, CUMHURİYET
|ADIL, ADİL SK, AGAÇ, AĞAÇ SK, AHLAK, AKİDE SK, AKRABA SK, YİĞİT SK.
|21.12.2023
|09:00
|17:00
|54935
|KOCAELİ
|İZMİT
|KABAOGLU, KABAOĞLU, KARABAŞ, SEKBANLI
|100.İSİMSİZ SK, 104.İSİMSİZ SK, 106.İSİMSİZ SK, AYÇEKIRDEGI, AYÇEKİRDEĞİ, KABAOGLU, KABAOĞLU CD., KAMPÜS SK., KAYAPINAR SK., KİRAZ AĞACI, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HASTANE Y, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS YO, KURTULUŞ BULVAR, MAVIS, MAVİŞ, MERSIN AGACI, PROF BAKI KOMSUOGLU, PROF BAKİ KOMSUOĞLU BULVAR, SALİM DERVİŞOĞLU CD., SARICALAR SK, SEKBANLI CD., SEKBANLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SİYAH ÜZÜM
|21.12.2023
|09:00
|16:00
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.