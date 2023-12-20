Cezaevindeki Dilan Polat, ailesine mektup gönderdi: Hiç iyi değilim, boğuluyorum

Vergi kaçakçılığı ve kara para suçlamasıyla 5 Kasım'da eşi Engin Polat ve beraberindeki kişilerle tutuklanan Dilan Polat, ailesine mektup gönderdi. İçeride zor günler geçirdiğini ve ailesini çok özlediğini söyleyen 2 çocuk annesi Polat, "Burada boğuluyorum" dedi.

"DÖRT DUVAR ARASINDA ÇOK SIKILDIK"

Engin Polat'ın kız kardeşi Kübra Polat, Instagram hesabından Dilan Polat'ın kendilerine gönderdiği mektubun bir kısmını paylaşarak "Mektupları bugün ulaştı tam 2 sayfa, bir parçasını paylaşmak istedim. Sizi çok seviyorum, çocuklarınız annem ve bana emanet" dedi. Dilan Polat'ın 18 Kasım'da yazdığı mektupta ise şu ifadeler yer alıyor: "Çok özledim be Kübra'm. Size gelince hep iyiyim diyorum ama hiç iyi değilim. Boğuluyorum burada. Canım annem sizi öyle çok özledim ki. Canım Kübra'm hepinizi çok seviyorum. Şuan saat 20:30 öyle sıkıldık ki dört duvar arasında Nilgün ile beraber yürüdük oda içerisinde bir ileri bir geri... Bacaklarım ağrıyor. Her gün düşünmekten..."

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyon ile devamındaki operasyonlarda Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili MASAK ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

ŞİRKETLERE KAYYUM ATANDI

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını tespit etmişti. Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmıştı. Hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

FENOMENLERİN MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, sosyal medya fenomenleri Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Ela Göz, Kadir Yiğit, Mervenur Korkut, Muhammet Oğuz Başar, Murat Yiğit, Nurgül Yiğit, Tolunay Topal, Tuğba Demirhan, Yavuz Selim Korkut, Habip Özsefil, Huri Özsefil ve Özge Duman'a yurt dışına çıkış yasağı getirerek hesaplarına el koymuştu.

Kaynak: haberler.com