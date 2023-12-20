MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki 14 hedefin vurulduğunu duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak'ın kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51. maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina, Hakurk ve Kandil bölgelerindeki terör hedeflerine 20 Aralık 2023 saat 19.00'da hava harekatları icra edildiği belirtildi.



MSB, "Bölücü cü terör örgütü tarafından kullanılan Irak'ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Kandil bölgelerindeki 14 hedef Hava Kuvvetlerimiz tarafından güçlü şekilde vuruldu" açıklamasını yaptı.