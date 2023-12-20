- Ekonomi

Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyona yönelik yaptığı açıklamasında "Orta Vadeli Programın ana hedefi enflasyonda kalıcı düşüşü sağlamak. Kararlıyız enflasyonu kalıcı olarak düşüreceğiz. Enflasyonda ivme kaybı çok net ortadadır." dedi.

Demirören Haber Ajansı
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Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı mask

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. TBMM Genel Kurulunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, genel kurula katılarak konuşma yaptı.

"Orta Vadeli Programın ana hedefi enflasyonda kalıcı düşüşü sağlamak" ifadelerini kullanan Şimşek, "Kararlıyız enflasyonu kalıcı olarak düşüreceğiz. Enflasyonda ivme kaybı çok net ortadadır" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Sermaye piyasalarını enflasyon düştükçe güçlendireceğiz.Yeşil ve dijital dönüşümü hızlandırıyoruz. Önümüzdeki dönem her şeye rağmen tasarruf harcamalarımızı devam ettireceğiz. Borçlanma maliyetlerimiz geriledi, 'Orta Vadeli Program' işliyor. Çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik" diye konuştu.
# 2024, Enflasyon

20 Ara 2023 - 23:00 - Ekonomi

Muhabir  Demirören Haber Ajansı

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