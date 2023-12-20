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Hisareynli Kerem Aktürkoğlu GS'ye galibiyeti getirdi

Galatasaray'ın Süper Lig'deki iç sahada formu Karagümrük karşısında da devam etti. Sarı-kırmızılılar, Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle Fenerbahçe derbisi öncesi kazandı ve iç sahadaki yenilmezliğini 25 maça çıkardı.
Hisareynli Kerem Aktürkoğlu GS'ye galibiyeti getirdi mask

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray ile Karagümrük karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 1-0 kazanarak şampiyonluk yarışında hata yapmadı.

Derbi öncesi, Fenerbahçe'nin maçını kazanmasının ardından sahaya çıkan sarı-kırmızılı takım, 41. dakikada Kerem'in attığı golle 3 puanı kaptı. İlk yarıda topa sahip olan ve 11 şut çeken Galatasaray soyunma odasına üstün gitti.

KEREM'DEN 5. LİG GOLÜ

41. dakikada Galatasaray öne geçti. Kerem Demirbay'ın uzaktan sert şutunda kaleci Emre Bilgin, üzerine gelen topu sektirdi. Pozisyonu takip eden Kerem Aktürkoğlu'nun karşı karşıya vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. Kerem bu ikisi üst üste olmak üzere ligde toplam 5. golünü kaydetti.İkinci yarıda oyundaki tempo düşerken iki takım da skoru değiştiremedi. Karagümrük 76. dakikada Can Keleş ile gole çok yaklaştı ancak kaleci Günay gole izin vermedi.

90+1'DE GOL OFSAYTA TAKILDI

Karagümrükte'te oyunda sonradan giren Serdar Dursun, köşe vuruşu sonrası arka direkte topu filelere gönderdi ancak yan hakemin ofsayt bayrağı sonrası gol geçersiz sayıldı.

Bu sonucun ardından 43 puana yükselen Galatasaray, aynı puana sahip olan Fenerbahçe'nin ardından 2. sırada haftayı tamamladı. Karagümrük ise 17 puanla 14. sırada yer aldı.

Ligin 18. haftasında Galatasaray, Pazar günü Fenerbahçe deplasmanına çıkacak. Karagümrük de Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.

Kaynak: sözcü

# Gaziantep

20 Ara 2023 - 23:19 - Spor

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