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CHP 250’ye yakın daha adayını açıklayacak: Büyükşehirler de var

CHP Genel Merkezi’nde yarın yapılacak Parti Meclisi toplantısında aralarında büyükşehir belediye başkan adaylarının da olduğu 250’ye yakın adayın açıklanması bekleniyor.
CHP 250’ye yakın daha adayını açıklayacak: Büyükşehirler de var mask

Seçimlere yaklaşık 3 ay gibi bir süre kaldı. CHP’de seçim çalışmaları da hızlandı. CHP Parti Meclisi, yarın saat 17.30'da yerel seçim gündemiyle toplanacak. Toplantıda, 250’ye yakın seçim çevresinin belediye başkan adayları belli olacak.PM’de, Adana, Mersin, Hatay ve Aydın büyükşehirleri de gündeme gelecek.Adana’da mevcut başkan Zeydan Karalar,Mersin’de Vahap Seçer, Aydın’da Özlem Çerçioğlu ile devam edilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Hatay için ise Lütfü Savaş ile devam edilip edilmeyeceği belirsiz.CHP’de salı günü bir PM toplantısının daha yapılması planlanıyor. Toplantıda adayların bir kısmının daha açıklanacağı bekleniyor.Öte yandan İstanbul’daki ilçe adaylarının bir kısmının da önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor. CHP en geç 15 Ocak’ta tüm adaylarını ilan etmiş olacak.

Kaynak: sözcü
# chp, seçim

21 Ara 2023 - 00:48 - Siyaset

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