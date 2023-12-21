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BMGK'nin Gazze oturumu üçüncü kez daha ertelendi

BMGK'de Gazze'de insani yardımların engelsiz erişimi için çatışmalara ara verilmesi talep edilen karar tasarısının oylanması, anlaşma sağlanamadığı için üçüncü kez ertelendi.

Anadolu Ajansı
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BMGK'nin Gazze oturumu üçüncü kez daha ertelendi mask

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde, Gazze'de insani yardımların engelsiz erişimi için çatışmalara ara verilmesi talep edilen karar tasarısının oylanması, anlaşma sağlanamadığı için üçüncü kez ertelendi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yapılması planlanan Gazze oturumunun bir kez daha ertelendiğini duyurdu.

Bu erteleme ile birlikte, Gazze konulu 3 oturum planlandığı gibi yapılamamış oldu.
# oldu, karar

21 Ara 2023 - 00:59 - Dünya

Muhabir  Anadolu Ajansı

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