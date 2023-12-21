BMGK'nin Gazze oturumu üçüncü kez daha ertelendi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde, Gazze'de insani yardımların engelsiz erişimi için çatışmalara ara verilmesi talep edilen karar tasarısının oylanması, anlaşma sağlanamadığı için üçüncü kez ertelendi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yapılması planlanan Gazze oturumunun bir kez daha ertelendiğini duyurdu.

Bu erteleme ile birlikte, Gazze konulu 3 oturum planlandığı gibi yapılamamış oldu.