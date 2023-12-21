NİLAY ÜÇER, KUZEY MAHALLESİ MUHTARLIĞINA ADAY OLDU

Muhtarlığın bir hizmet kurumu olduğunu belirten Nilay Üçer, “Muhtarlık, bir hizmet kurumudur. Kurumsal bir kimlik altında mahalleme ve mahallemde yaşayan insanlara hizmet etmek için adayım. Bu güne kadar mahallemiz arzu ettiği hizmetleri alamamıştır. Oysa ki mahallemiz;: Körfez’in en önemli mahallelerinin başında gelmektedir. Ben muhtar olarak mahalleme hizmet etmek istiyorum. Mahallemde yaşayan her bir insanın derdi; derdim olacaktır. Sevinci ise sevincim olacaktır. Var gücümle muhtarlıkta hizmet edeceğim.” Dedi.

EVRAK ÜCRETİ ALMAYACAĞIM

Muhtar seçildiği günden itibaren hiçbir vatandaştan evrak ücreti adı altında ücret almayacağını belirten Nilay Üçer, “ Bizim esas gayemiz, insanlara hizmet etmektir. İnsanlar, bizleri tercih ederlerse, bizde onları mahcup etmemek için var gücümüzle çalışırız. Mahalle sakinlerimle, devletin ilgili kurumları arasında köprü olmak esas amacımız olacaktır. Hizmet, gayret, samimiyet içinde çalışacağım. “dedi.

‘ARTIK DEĞİŞİM ZAMANI’

Muhtar adaylığını açıkladıktan sonra çok önemli destekler aldığını belirten Nilay Üçer, ‘ Oturan bir muhtar olmayacağım. Bu güne kadar bir çok yerde vazife yaptım, oralarda da oturan bir insan olmadım. Muhtarlık, hizmet yeridir. Muhtarlık; vatandaşların sorunlarını çözme yeridir. Muhtarlık ‘banane’ deme yeri değildir. Muhtarlık, gün geçirme, maaş alma yeri de değildir. Muhtarlık, mahalle sakinlerinin sorunlarıyla ilgilenme; onların dertlerine derman olma yeridir. Ben bu niyetle çıktım. Çalışmak bizden, destek halkımızdan; takdir Allah’tan’ dedi.