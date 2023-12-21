- Ekonomi

Asgari ücret zammı öncesi birçok ürüne zam

120 markette yapılan denetimde 306 üründe fahiş fiyat tespit edildi. Yeni asgari ücret görüşmeleri henüz devam ederken, fiyatlar yerinde durmadı. Etiketler incelediğinde tereyağı 5 gün önce, sucuk ve yumurtaya 2 gün önce, kaşar peynir ve ayrana da dün zam yapıldığı tespit edildi.
Asgari ücret zammı öncesi birçok ürüne zam mask

Türkiye asgari ücretin ne kadar olacağını merak ederken zincir marketlerde daha asgari ücrete zam yapılmadan ürünlere zam gelmeye başladı. Vatandaş, dün aldığı bir ürünü bugün aynı fiyata alamadığı gerekçesiyle Ticaret Bakanlığı'na şikâyette bulundu. Sadece İstanbul'da 306 üründe fahiş fiyat tespit edildi.

Geçen günlerde 110 liraya satılan yumurtanın 124 liraya satıldığı belirlendi. Zam sadece yumurtada da değil...

Bir litre sütün fiyatı 39 lirayı aştı. Etiketinde 37,5 lira yazan kesme şeker ise kasada 39 lira çıktı.

Tereyağı fiyatları da yerinde durmadı. Etiketler incelediğinde tereyağı 5 gün önce, sucuk ve yumurtaya 2 gün önce, kaşar peynir ve ayrana ise dün zam yapıldığı tespit edildi.

Kaynak: KARAR
# tespit, türkiye

21 Ara 2023 - 10:00 - Ekonomi

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