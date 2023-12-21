Zeytinyağı alırken buna dikkat!

Zeytinyağı şişelerindeki etiketlerde her zaman ‘sıcak/soğuk sıkım’ diye belirtilir. Ama çoğu insan alırken bunların ne anlama geldiğini bilmeden alır. Genellikle eller uygun olana gider ama sıcak ve soğuk sıkım arasında önemli farklar vardır.

Zeytinyağı, üretim sürecinde kullanılan sıkım yöntemine bağlı olarak besin değerleri, lezzet, koku ve sağlık açısından önemli farklılıklar gösterir. İki temel sıkım yöntemi olan soğuk sıkım ve sıcak sıkım arasındaki temel fark, ekstraksiyon işlemi sırasındaki sıcaklık değerleridir.

SOĞUK SIKIM ZEYTİNYAĞI

Soğuk sıkım yönteminde, zeytinlerin işlenme sırasında kullanılan suyun sıcaklığı maksimum 27°C olarak ayarlanır. Bu düşük sıcaklık, yağın ekstraksiyonunu kolaylaştırırken, zeytinyağının besin değerlerini, lezzetini ve aromasını korumasına yardımcı olur. Soğuk sıkım zeytinyağı, 27°C'nin altındaki sıcaklıklarda üretildiği için en yüksek kalitede lezzet ve aroma profiline sahiptir. Ayrıca, antioksidan içeriği daha yüksek olduğundan sağlık açısından da tercih edilir.

SICAK SIKIM ZEYTİNYAĞI: VERİMLİLİK İÇİN YÜKSEK SICAKLIKLAR

Sıcak sıkım yönteminde ise zeytinlerin işlenme sırasında kullanılan sıcaklık 27°C'nin üzerindedir. Bu yöntem, daha yüksek sıcaklıkların yağın ekstraksiyonunu artırmasını hedefler. Ancak, bu artış, zeytinyağının besin değerlerini, lezzetini ve özgün aromasını kaybetmesine neden olur. Sıcak sıkım zeytinyağları, genellikle daha fazla yağ verimi elde etmek amacıyla tercih edilir, ancak besin değerleri ve lezzet kayıpları yaşanır.

SOĞUK SIKIM İLE SICAK SIKIM ZEYTİNYAĞLARI ARASINDAKİ FARKLAR

Soğuk sıkım zeytinyağları, düşük sıcaklıkta üretildiği için antioksidanlarını ve diğer besin değerlerini daha iyi korur. Sıcak sıkım yöntemi ise bu değerlerin azalmasına yol açar.

Soğuk sıkım zeytinyağları, doğal ve hoş kokularıyla öne çıkar. Sıcak sıkım yönteminde ise yağın hoş kokusu genellikle kaybolur.

Soğuk sıkım zeytinyağları, içerdikleri antioksidanlar nedeniyle genizde hafif bir yakma hissi yaratır. Sıcak sıkım zeytinyağlarında ise bu his daha az belirgindir.

Soğuk sıkım zeytinyağlarında antioksidan miktarı daha yüksektir, bu da vücudu oksidatif stresten koruma konusunda daha etkilidir.

Kaynak: KARAR