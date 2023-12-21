Kabak tatlısını böyle yapın ne dağılıyor ne yumuşuyor!

İşte kabak tatlısı yaparken bilmeniz gerekenler:

MALZEMELER

Kabak Tatlısı İçin:

• 2 kilogram bal kabağı (soyulmuş, dilimlenmiş)

• 3 su bardağı toz şeker

Üzeri İçin:

• 1 çay bardağı ceviz içi (isteğe bağlı)

• 1/2 çay bardağı tahin (isteğe bağlı)

TARİF

1. Eğer bal kabakları soyulmamışsa önce soymanız gerekmektedir. Kabakların içindeki çekirdekleri bir bıçakla sıyırarak çıkartın.

2. Kabakları düz bir yüzeye sabitleyin ve bıçakla kabuklarını ve yeşil kısımlarını soyun.

3. Temizlenen kabakları dilimlere kesin. Dilimleri istediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Ancak daha büyük dilimler daha uzun pişme süresi gerektirecektir.

4. Geniş bir tencereye kabakları alın ve üzerine şekeri ekleyin. Tencerenin kapağını kapatın ve en az 3 saat ya da 1 gece boyunca bekletin.

5. Bekleme süresi sonrasında kabakların suyunu saldığını göreceksiniz. Kabakları ocağa alın.

6. Kapağı kapalı şekilde yaklaşık 30-50 dakika kontrollü olarak pişirin, kabakların yumuşamasını sağlayın. Kabakların pişip pişmediğini küçük bir bıçak batırarak kontrol edebilirsiniz.

7. Pişen kabakları bir borcama alın ve soğuduktan sonra isteğe göre üzerine ceviz ve tahin ekleyerek servis yapın