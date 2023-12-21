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Bir şüpheli yüksekten düşme daha: 1 kişi hayatını kaybetti

Şüpheli ölüm vakaları meydana gelmeye devam ederken bir olay da İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşandı. 30 yaşındaki kadın yaşadığı 10 katlı binanın 9’uncu katından düşerek hayatını kaybetti.

İhlas Haber Ajansı
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Bir şüpheli yüksekten düşme daha: 1 kişi hayatını kaybetti mask

Türkiye'nin farklı noktalarında meydana gelen birçok şüpheli yüksekten düşme olaylarında soruşturmalar devam ediyor. Ölümlerin meydana geliş şekli araştırılırken intihar ve öldürülme olasılıkları da göz önünde bulunduruluyor.

Esenyurt’ta meydana gelen olayda ise yaşadığı sitede bulunan 10 katlı binanın 9’uncu katından düşen 30 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

HENÜZ NEDENİ BİLİNMİYOR

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Gökevler Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre 10 katlı binanın 9. kat balkonundan henüz bilinmeyen nedenle düşen 30 yaşlarındaki S.M. isimli kadın hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Siteye gelen olay yeri inceleme ekipleri konu ile ilgili çalışma yaparken, kadının cansız bedeni ambulans ile adli tıp morguna götürüldü.

S.M.’nin ölüm nedeni yapılan otopsi incelemesinin ardından netlik kazanacak.

# sağlık, sevk edildi, türkiye, inceleme

21 Ara 2023 - 10:11 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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