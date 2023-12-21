Bir şüpheli yüksekten düşme daha: 1 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'nin farklı noktalarında meydana gelen birçok şüpheli yüksekten düşme olaylarında soruşturmalar devam ediyor. Ölümlerin meydana geliş şekli araştırılırken intihar ve öldürülme olasılıkları da göz önünde bulunduruluyor.
Esenyurt’ta meydana gelen olayda ise yaşadığı sitede bulunan 10 katlı binanın 9’uncu katından düşen 30 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
HENÜZ NEDENİ BİLİNMİYOR
Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Gökevler Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre 10 katlı binanın 9. kat balkonundan henüz bilinmeyen nedenle düşen 30 yaşlarındaki S.M. isimli kadın hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Siteye gelen olay yeri inceleme ekipleri konu ile ilgili çalışma yaparken, kadının cansız bedeni ambulans ile adli tıp morguna götürüldü.
S.M.’nin ölüm nedeni yapılan otopsi incelemesinin ardından netlik kazanacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.