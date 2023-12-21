Müftü Cihan’dan Başkan Aygün’e ziyaret

Dört yılı aşkın bir süredir kentimizde görev yapan Kocaeli İl Müftüsü Sinan Cihan emeklilik süreci öncesi nezaket görüşmelerini sürdürüyor. Bu kapsamda Kocaeli İl Müftüsü Sinan Cihan, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’e bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Müftü Cihan’ın Kocaeli’ye çok önemli hizmetlerde bulunduğunu belirten Başkan Aygün, “Kocaeli İl Müftümüz Sinan Cihan'a meslek hayatı boyunca yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Kıymetli hocamıza bundan sonraki yaşantısında sağlıklı, hayırlı ve uzun ömürler diliyorum” dedi.