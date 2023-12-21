Dört yılı aşkın bir süredir kentimizde görev yapan Kocaeli İl Müftüsü Sinan Cihan emeklilik süreci öncesi nezaket görüşmelerini sürdürüyor. Bu kapsamda Kocaeli İl Müftüsü Sinan Cihan, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’e bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Müftü Cihan’ın Kocaeli’ye çok önemli hizmetlerde bulunduğunu belirten Başkan Aygün, “Kocaeli İl Müftümüz Sinan Cihan'a meslek hayatı boyunca yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Kıymetli hocamıza bundan sonraki yaşantısında sağlıklı, hayırlı ve uzun ömürler diliyorum” dedi.
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Müftü Cihan’dan Başkan Aygün’e ziyaret
Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, emekliliğe ayrılacak olan Kocaeli İl Müftüsü Sinan Cihan’a nezaket ziyareti için teşekkür etti
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Müftüüüüü,müftü. - Bir müftünün Belediye başkanı ile ne işi olurki, emekli olmuşsun varsa git torunlarının yanına,bu ziyaretle bile kul hakkı yiyorsun müftü efendi, bindiğin devletin arabasının yakıtı, şoförünün maaşını cebindenmi ödedinde keyfi geziyorsun,sana haramı,helali bizmi öğretelim bu yaşından sonra he.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.