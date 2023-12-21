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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Kocaeli teşkilat üyeleriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli, Kayseri, Kocaeli, Sakarya teşkilat üyeleriyle bir araya geldi.

İhlas Haber Ajansı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Kocaeli teşkilat üyeleriyle bir araya geldi mask

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerine yönelik aday belirleme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün AKP Genel Merkezi'nde Denizli, Kayseri, Kocaeli, Sakarya teşkilat üyeleriyle bir araya geldi. Erdoğan, teşkilat üyelerine “kimi belediye başkanı adayı görmek istediklerini' sordu.
Kapalı zarfla yazılan isimler aday belirleme tespit komisyonunda ele alınacak. AKP ve MHP arasındaki komisyon görüşmelerinin ise Cuma günü yeniden başlaması beklenirken, büyükşehir, il, ilçe muhtemel adaylarına ilişkin görüşmelere devam edilecek.
# Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP, tespit, aday

21 Ara 2023 - 10:55 - Siyaset

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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