Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Kocaeli teşkilat üyeleriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerine yönelik aday belirleme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün AKP Genel Merkezi'nde Denizli, Kayseri, Kocaeli, Sakarya teşkilat üyeleriyle bir araya geldi. Erdoğan, teşkilat üyelerine “kimi belediye başkanı adayı görmek istediklerini' sordu.
Kapalı zarfla yazılan isimler aday belirleme tespit komisyonunda ele alınacak. AKP ve MHP arasındaki komisyon görüşmelerinin ise Cuma günü yeniden başlaması beklenirken, büyükşehir, il, ilçe muhtemel adaylarına ilişkin görüşmelere devam edilecek.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerine yönelik aday belirleme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün AKP Genel Merkezi'nde Denizli, Kayseri, Kocaeli, Sakarya teşkilat üyeleriyle bir araya geldi. Erdoğan, teşkilat üyelerine “kimi belediye başkanı adayı görmek istediklerini' sordu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.