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KARTEPE MESİRE ALANINDA KAR KEYFİ

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’ın projesi olarak hizmete sunulan Kartepe Belediyesi Mesire Alanı Kartepelilerden yoğun ilgi görüyor.

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Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’ın bir süre önce hizmete sunduğu, vatandaşların piknik ve dinleme alanı olarak ücretsiz faydalanabilecekleri Kartepe Belediyesi Mesire Alanı kısa sürede büyük ilgi görmeye başladı.

ÜCRETSİZ MESİRE ALANI

Kartepe Belediyesi, Orman Bölge Müdürlüğü’nden alınan tahsis ile birlikte Başkan Kocaman’ın talimatı ile projelendirilen Maşukiye dağ yolu kar bölgesinde 22 dönümlük alandaki çalışmalar kısa sürede tamamlandı. Mesire alanında 24 adet kamelya, 10 piknik masası, banklar, mescit, piknik alanları, otopark, bebek bakım yeri, erkek – kadın ve engelli wcleri alıyor ve ücretsiz olarak hizmet veriyor.

“KAR” KARTEPE’DE BİR BAŞKA GÜZEL

Kartepeliler bu hafta sonu etkili olan kar yağışı sonrasında Kartepe Belediyesi Mesire Alanı’na akın etti. Piknik yapan, dinlenen ve karın keyfini çıkaran vatandaşlarla sohbet eden Kartepe Belediye Başkanı A.M.Mustafa Kocaman, “Hasretimiz sona erdi; Kartepe'miz beyaz örtüsüne kavuştu! Kartepe Belediyesi Mesire Alanımız tertemiz havası, harika manzarası ve ücretsiz donatılarıyla karın keyfini çıkarmak isteyen misafirlerimize kapılarını açtı. Karın en güzel hali Kartepe’de yaşanır” açıklamasında bulundu.

# büyük, Kartepe, kar

21 Ara 2023 - 11:00 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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