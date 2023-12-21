STOİLOV: “SÜPER LİG’E ÇIKACAĞIZ”

“DEĞERLİ BİR MAÇ OLDU”

Trendyol 1. Lig’in 16. haftasında Göztepe, konuk ettiği Eyüpspor’u 5-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov şunları söyledi: "Bu maç gerçekten Türk futbolu adına çok değerli bir maç oldu. Çünkü 1. Lig'de olsa da yüksek kalitede olan ve güzel futbol oynamak isteyen 2 takım, taraftarlara ve tüm Türkiye'ye güzel bir futbol izletti. Futbolun gelişimi adına güzel bir geceydi. Mücadele, dinamizm ve agresiflikle bugün galip gelmeyi başardık. Oyuncularım bu maça mantalite olarak hazırdı. Maça çok iyi bir şekilde başladık ve maçın genelinde çok iyiydik. Fakat özellikle ilk yarının son 20 dakikasında zorluklar yaşadık ama öncesinde 4-5 gol atmamız gerekiyordu.

TARAFTARIMIZ MUTLU OLUYOR

Bu durumu aynı şekilde devam ettirmeliyiz çünkü sahada her şeyimizi verdiğimiz zaman bizi destekleyen taraftarlarımız çok mutlu oluyor. Kaybettiğimiz günlerde bile sahaya her şeyimizi yansıttığımızda arkamızda olurlar. Çok sıkı çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Oyuncularımız şu ana kadar onlardan istediğimiz şeyleri uyguluyor. Futbol mantalitemizi sağlamlaştırmak adına disiplinli bir şekilde çalışmaya devam edersek her maçı kazanabiliriz. Son olarak bugün bize muhteşem bir destek gösteren taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bize güçlerini hissettirdiler ve bu destekle birlikte yüzde 100'ün üstünde mücadele ettik. Oyuncularım ve kendim adına teşekkür ediyorum. Her maçta bu büyük mücadeleyi vereceğimize söz veriyorum. Bu şekilde devam edip taraftarlarımızla birlikte hedefimize varıp, Süper Lig'e çıkacağız".