TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmeleri sırasında konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023 yılı itibarıyla geçerli 2 bin 709 tane protokolün bulunduğunu, bu protokollerden bin 167 tanesinin resmi kurumlarla, 550 tanesinin STK'larla, 986 tanesinin ise TEMA'dan Kızılay'a bir sürü STK'yla yapıldığını söylemişti. Bakan Tekin, 'Bunların içerisinde sizin 'tarikat, cemaat' dediğiniz, bizim 'STK' dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Ben bu protokollerle bize destek olanlara da teşekkür ediyorum. Onlarla protokol yapmaya da devam edeceğiz" sözlerini eklemişti. Tekin’in açıklamasının ardından Türkiye genelinde tepkiler büyürken Veli-Der Kocaeli Şubesi konuya ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi.

“ASLA KABUL EDİLEMEZ”

Veli-Der Kocaeli Şube Başkanı Ayşe Irmak, “Yıllardır sürekli dile getirdiğimiz, mücadele ettiğimiz gerçeği Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bütçe görüşmeleri sırasında TBMM Genel Kurulunda itiraf niteliğinde söylemiştir. “... Bunların içerisinde, sizin "tarikat cemaat" dediğiniz, bizim "STK" dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır." Bakan Tekin tarikat ve cemaatlerle olan ilişkilerini TBMM Genel Kurulunda dile getirmekten çekinmediği gibi "STK"larla protokoller imzalamaya devam edeceğini söylemektedir. Bir tane bile "tarikat cemaat" ile yapılan proje, protokol asla kabul edilemez.

“BÜTÜN EĞİTİM SİSTEMİNİ SARSMIŞTIR”

"Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES)” projesi ile MEB okullarına "manevi danışman" adı altında dini görevliler (imam, vaiz, din hizmetleri uzmanı ve Kur'an kursu hocaları) görevlendirilerek tarikat ve cemaatlerin okullara girmelerinin önü açıldı. Cemaat örgütlenmelerinde karşımıza çıkan Abi-Abla modelleri ile "Proje uygulama mekânlarında” rol model oluşturulabilecek. Bu mekanların nereler olduğu da bilinmemektedir. MEB'in dini içerikli proje, protokol ve uygulamalarıyla, 2/2 Cumhuriyetin kuruluş ilkelerinden laik, bilimsel, kamusal eğitim ortadan kaldırılarak, dini vakıflar-dernekler, cemaatler okulları, kursları, yurtları, v.b yerleri doğrudan iktidarın desteği ile bütün eğitim sistemini sarmıştır.

“YASA DIŞI YAPILARLA İŞBİRLİĞİ YAPMAK SUÇTUR”

Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nde eğitim öğretim faaliyetleri devletin asli görevidir. Bu görevi yerine getirmekle Milli Eğitim Bakanlığı yetkilidir ve bu yetki devredilemez. Dini vakıf-dernek, cemaat ve tarikatlarla protokoller imzalamak, ilgili mevzuatın izin vermediği yetki devrinin kullanılmasıdır ki, bu suçtur. 677 sayılı Tekke ve Zaviyeler yasasına göre tarikat ve cemaatler yasa dışıdır. Yasa dışı yapılarla işbirliği yapmak suçtur.

“ÇOCUKLARI KARANLIĞA TESLİM ETMEYECEĞİZ”

Tarikat ve cemaatler STK değil, yasa dışı gerici yapılanmalardır. Yasa dışı gerici yapıları okullarımızda istemiyoruz. Bilimsel, demokratik, laik, parasız, kamusal eğitimi kazanma mücadelemizde, çocuklarımızı karanlığına teslim etmeyeceğiz. Milli Eğitim Bakanı Cumhuriyet düşmanlığı yapıyor derhal görevden alınmalıdır ülkemizin büyük çoğunluğunu oluşturan Cumhuriyetçi Demokrat Yurtsever kamuoyunun temsilcileri olarak aşağıdaki düşüncelerimizi ve çağrımızı tüm ülke ile paylaşıyoruz Milli Eğitim Bakanlığı makamında bulunan kişi laik Türkiye Cumhuriyeti'ne laik eğitime karşı açıkça savaş açmıştır.

“ÇAĞDAŞ EĞİTİMİ TERÖRİZMLE BİR TUTUYORLAR”

Çağdaş eğitimi terörizmle bir tutarak çağdaşlık evrensellik Atatürkçülük ve cumhuriyet düşmanlığını ilan etmiştir böyle bir kişi Milli Eğitim Bakanlığı gibi Ülkemizin ve en değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın yaşamları ile ilgili bu kadar önemli bir makamda bir saniye bile kalamaz Cumhuriyet savcılarını velileri konu ile ilgili herkesi bütün cumhuriyetçileri göreve çağırıyoruz Bizler sevgili ülkemizin layık Çağdaş Cumhuriyet değerlerine sahip kişileri olarak bu kişiyi ve sözlerini lanetle kınıyor bu alanda ve bu konuda üstümüze düşecek olan her türlü görevi yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha halkımıza bildiriyoruz” ifadelerini kullandı.