KOCAELİ BİLNET OKULLARINDA GELENEKSEL KARİYER GÜNLERİ

Kocaeli’nin Tepeköy mevkiinde 15 bin metrekarelik bir alanda anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise birimleriyle varlığını sürdüren; kurulduğu günden bu yana gerek lise ve üniversite yerleştirme sınavlarında gerekse birçok proje ve etkinlikte sayısız başarılara imza atmış olan Kocaeli Bilnet Okulları öğrencilerini ilgi duydukları meslekler ile tanıştırmak, meslekler hakkında bilgi edinmelerini sağlamak, motivasyon, farkındalık ve hedef belirlemelerine yardımcı olmak amacıyla 19 Aralık 2023 tarihinde okul konferans salonunda lise öğrencilerine yönelik Geleneksel Kariyer Günleri Etkinliği’nin 1.oturumunu düzenledi.

Öğrencilerini mesleklerinde birçok başarıya imza atmış, alanında uzman, çağın gerekliliklerinin farkında olan ve öğrencilerine farklı ufuklar açabilecek değerli kariyer sahipleriyle bir araya getirdi.

Kocaeli Bilnet’ in Kariyer günü konukları;

Turkcell Teknoloji’de Yazılım Ekibi Lideri olan Tuğba Güneş, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü’nde görevli Diş Hekimi Müge Saden, Mimaks Mimarlık ve Mühendislik Firması Mimarlarından Deniz Talun, Klinik Psikolog Zeynep İnce, Kocaeli Barosu Avukatlarından Ezgi Yurdakul Bayraktar, Ada Umut Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi kurucusu Fizyoterapist Sefa Karabulut oldu.

Konuklar interaktif bir şekilde öğrencilerle meslekler hakkında bilgi alış-verişinde bulundu. Öğrencilerin söyleşiye yoğun ilgi gösterdiği görüldü.

Etkinlik sonunda Lise müdür yardımcıları Tülay AYDOĞMUŞ ve Ensar ÖRGÜÇ tarafından katılım belgeleri ve TEMA bağışları konuklarımıza takdim edildi.