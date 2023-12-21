Türkiye Raportörü Amor’dan DEM'li Gergerlioğlu’na özel ziyaret!

Amor: Yaşanan sıkıntıların farkındayız!

Nacho Sanchez Amor DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ve KHK ile ihraç edilen kamu emekçileriyle bir araya geldi.

KHK ihraçlarının mağduriyeti 7 buçuk yılı aşkın bir süredir devam ediyor!

Görüşmede, ihraç edilen kamu emekçilerinin başta yargı süreçleri olmak üzere yaşadığı sorunlar ele alındı. KHK ihraçlarının mağduriyetinin 7 buçuk yılı aşkın bir süredir devam ettiği bilgisinin verildiği toplantıda büyük bir insani mahrumiyet yaşandığı belirtildi.

AİHM’in Yüksel Yalçınkaya kararının uygulanmasının takipçisi olduklarını belirten Amor, gereken adımları atacaklarını ifade etti.

AİHM’in Yüksel Yalçınkaya kararına rağmen iktidarın hiçbir adım atmadığı ifade edilen toplantıda Amor, hukuksuzluğun farkında olduklarını ifade etti ve Avrupa Birliğine girişin Türkiye’nin demokratikleşmesi ile mümkün olabileceğini söyledi. Konunun takipçisi olduklarını belirten Amor, gereken adımları atacaklarını ifade etti.