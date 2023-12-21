- Siyaset

AKP'li Tutuş, köy ziyaretlerine devam ediyor

İzmit Belediye Başkan Aday Adayı Muharrem Tutuş, köylüleri ile bir araya geldi.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
AKP'li Tutuş, köy ziyaretlerine devam ediyor mask
Haber albümü için resme tıklayın

İzmit Belediye Meclisi AKP Grup Başkanvekili Muharrem Tutuş, İzmit Belediye Başkan Aday Adaylığı başvurusunu yaparak sürdürdüğü çalışmalarına devam diyor. Her akşam İzmitliler ile farklı noktalarda bir araya gelerek istişarelerine devam eden Tutuş, ilgiyle karşılanıyor. Aday adaylığı çalışmaları kapsamında, geçtiğimiz akşam Yassıbağ ve çevre köylerinde yaşayan vatandaşların yüksek katılımıyla gerçekleşen programda köylüleri ile bir araya gelen Tutuş’ enerji ve moral depoladı. 

“TARİFSİZ BİR MUTLULUK” 

Gerçekleşen programda konuşan Tutuş: ” Bu akşam Yassıbağ, Çubuklu ve komşu köylülerimiz ile bir arada olmak ve kucaklaşmak her zamanki gibi tarifsiz bir mutluluk. Kiminiz ile birlikte, kiminizin elinde büyüdük, birçoğunuzun elinden yemek yiyip su içtik, dolayısıyla bu akşam için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Heyecanımızı paylaşarak bizlere destek oluyorsunuz. Bu akşam burada her görüşten, her kesimden insanımızı görüyorum. Sevginizi ve ilginizi gönülden hissediyorum. Samimiyetiniz çıkmış olduğumuz bu yolda bizlere güç veriyor ”dedi  

# AKP, Yemek, aday

21 Ara 2023 - 11:39 - Siyaset

Muhabir  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.403.158 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL