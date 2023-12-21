AKP'li Tutuş, köy ziyaretlerine devam ediyor

İzmit Belediye Meclisi AKP Grup Başkanvekili Muharrem Tutuş, İzmit Belediye Başkan Aday Adaylığı başvurusunu yaparak sürdürdüğü çalışmalarına devam diyor. Her akşam İzmitliler ile farklı noktalarda bir araya gelerek istişarelerine devam eden Tutuş, ilgiyle karşılanıyor. Aday adaylığı çalışmaları kapsamında, geçtiğimiz akşam Yassıbağ ve çevre köylerinde yaşayan vatandaşların yüksek katılımıyla gerçekleşen programda köylüleri ile bir araya gelen Tutuş’ enerji ve moral depoladı.
“TARİFSİZ BİR MUTLULUK”
Gerçekleşen programda konuşan Tutuş: ” Bu akşam Yassıbağ, Çubuklu ve komşu köylülerimiz ile bir arada olmak ve kucaklaşmak her zamanki gibi tarifsiz bir mutluluk. Kiminiz ile birlikte, kiminizin elinde büyüdük, birçoğunuzun elinden yemek yiyip su içtik, dolayısıyla bu akşam için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Heyecanımızı paylaşarak bizlere destek oluyorsunuz. Bu akşam burada her görüşten, her kesimden insanımızı görüyorum. Sevginizi ve ilginizi gönülden hissediyorum. Samimiyetiniz çıkmış olduğumuz bu yolda bizlere güç veriyor ”dedi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.