Kooperatif binasının haline bak!

Çarşının sembollerinden olan ve kapanan Hacı Ömerler Mağazası’nda 26 yıl çalıştıktan sonra emekli olan kentin tanınmış isimlerinden Timurçin Sevilmiş, 6 nolu kooperatifinin yönetimi adına açıklama yaptı. Kooperatif binasının halini gösteren fotoğrafla ziyaretime gelen eskiden beri arkadaşım Sevilmiş ve yönetiminin açıklamasını aynen yayınlıyorum… Başkan Kemal Kaya ve

Kadir Durmuş’tan yanıt bekliyorum.

“S.S. 6 NOLU KOCAELİ İLİ TAKSİCİLER VE MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ… K.B.B 17/12/2023’de sivil toplum merkezinde üyelerimizle yapmış olduğumuz değerlendirme toplantısında, üyelerimizin katkılarının yanı sıra, İzmit Belediyesi Başkan adayı Muharrem Tutuş Bey ve Fırıncılar Odası Başkanımız Ali Sarı’nın katılımlarıyla bizleri onore etti. Yaklaşık 2 sene üzerinden taksici esnafının yaşamış olduğu sorun ve dilekleri gündeme getirdik. Aralık ayı başında Şirintepe Ahududu sokak No:13’teki Kooperatif Binası olarak kullandığımız yer, afet dolayısıyla yıkılmıştır. Gerekli birim ve yetkililere kayıtlı olduğumuz şoförler ve otomobilciler esnaf odası, afetle alakalı bilgisi olmasına rağmen bizleri yalnız bırakmışlardır. Taksiciler Kooperatifi olarak üyelerimizin sıkıntı ve temennilerini bağlı bulunduğumuz şoförler ve otomobilciler esnaf odasına bildiriyoruz. Esnaf arkadaşların beklentileri ve sıkıntıları Taksiciler Koop. Yönetimi olarak şoförler ve otomobilciler esnaf odasına sürekli bilgiler veriyoruz. Taksici Koop. olarak hiçbir konuda çalışma düzeni ve yapılması gerekenler üzerinden yetkimiz bulunmamaktadır. Bu konuda odamızın bizlerin önünü açmasını ve destek olmasını istedik. Gündeme getirilen konular (durak ihalelerinde önce mob konulacak, yerin tespiti, araç duraklama çalışması yapılması – son yapılan durakların K.B.B. yetkilileri ve şoförler odası cemiyetiyle bir sözleşme imzalayıp durak yetkililerine bir an önce tebliğ edilmesi - Kocaeli’deki korsan taksicilikle ilgili ciddi tedbirlerin alınması, – Yenişehir taksi durağının SEDAŞ (elektrik) sorununun K.B.B. tarafından bir an önce çözülmesidir.”

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