“Hoca, sezon başı istediğini aldık hala takviye bekliyorsun”

Korfezli41 - Hocam siyasetçi gibi konuşma yapmışsın, ama anlattıklarının %90’ı bizi ilgilendirmez. Biz futbol konuşalım. Bu kentin tek mutluluk kaynağı, hocalığını yaptığın Kocaelispor. Takım kötü, ara transferde adam gibi takviye yapılsın. Eksik yerler dolsun. Bir orta saha, bir sağ açık, bir de forvet takviyesi muhakkak yapılmalı. İte kaka buraya kadar geldik, taraftar küsmeden yaraya parmak basın. İsrail'i bizde lanetliyoruz, Ölen kardeşimiz için Allah'tan rahmet diliyoruz. Hayat devam ediyor. Bizim için de Kocaelispor mutluluk ve huzur kaynağımız. Takımı ayağa kaldır sana güvenimiz tam…

Hhh - Forvette Atabey Çiçek ise Okan Eken’in ne günahı vardı? Niye yolladınız. En az Atabey kadar santrfordu o da.

Alp Bolu - İsrail'in yaptığını lanetliyoruz sonra sadece bir futbol maçı için birbirimize giriyoruz. O halde İsrail kendince haklı. Çünkü karşı tarafı düşman görüyor…

Queen - Lafountenden masallar..

Orhan - İyi takviye olursa, Ertugrul hoca bu takimi şampiyon yapar. Tecrübesi yeter. Bu lig çok çalışanın kazanacağı lig. 3 maç üst üste kazanan alır başını gider.

Eray.kardesler.diyanet- Yalnız Kocaelispor değil birkaç takım daha ne yaparsa yapsınlar bu kulüpler kesinlikle kapatılacak. Kimse boşuna bu futbol işleriyle uğraşmasın. En güzel maçlara gitmemek. Bu işlerin sonu hüsrandır ve yok oluştur.

Mai - Devre arası bir kaç nokta atışı takviye ile biz bu ligden şampiyon çıkarız. Aha da buraya yazıyorum… Eyüp patlar… Tantangalıları ile beraber Sakarya’nın da içinden geçeceğiz. Ama Süper Lige beraber çıkacağız… Bodrum’u da tebrik ederiz , 1 puan haklarıydı…

Körfezli Savaşçı - Başta hoca takviyesi şart. Sonra 8 yerli, 8 yabancı lazım. 16 maçta Keçiörengücü ve Bandırma maçında iki maçı topla 90 dakika güzel futbol o kadar…

Muharrem - Olsun sayın hocam 1 puan da iyi. Sen hep söylemiştin benim ideallerim hayalim değildir demiştin. Bursaspor’u 3 büyüklerin bulunduğu ligde şampiyon yapan sendin. İnanıyorum ki göz nurumuz Kocaelisporumuzu da sen layık olduğu yere çıkartacaksın. Hocam sen Kocaelispor ile sözleşme imzaladığında 2 yıllık imzalamıştın ve yönetimden de 2 yıl istemiştin. O günkü konuşmalarını dün gibi hatırlıyorum. Ama şimdi ligde 2’nciliğe demir attık ve orada da senin fikrin tecrüben futbolcuların azmi ile ligde 2’nci olarak Süper Lig’e çıkalım. Gemi 4 tas su aldı diye batmaz. Ligde beraberlik de, mağlubiyet de olur. Bak lig ilk başladığında sondan 2’nciydik, şimdi ise üstten ikinciyiz. Gerçekten seni çekemeyenler çatlasın. Sayın hocam bu beraberlik ile seni sevmeyenlere ve senin kulüpten istifa edip, yerine başka hoca gelmesi için dua edenlere, senin gitmen için mevlit okutup hayır dağıtacak kadar senin başarılarını istemeyenlere adeta bir hediye oldu. O kişilere şansın bol olsun KOCAELİsporum…

Kclspr-Evimizde oynadığımız maçlar ve oynanan futbol gösteriyor ki, Ertuğrul hocayla bu takım oyun anlamında gelişim gösteremeyecek. Bu şehir bu saatten sonra Adapazarı mağlubiyetine tahammülü olmaz, taşlar yerinden oynar, yenilirsek hoca istifa etmeli çünkü güven kaybı çok büyür. Sezon başında oyuncu kalitesini arttırmamız lazım diyordu sürüyle topçu aldırdı, yine kaliteyi arttırmamız lazım diyor. Sürekli transfer yaparak kalitenin artacağını düşünüyor. Ortada taktik yok, belli ki antrenman kalitesi de düşük. Cihattan, Yusuf Emreden, Kuakudan, Atabeyden, Fofanadan belli oluyor. Adapazarı maçı son şans ...