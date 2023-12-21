Yılbaşı öncesi sahte içki uyarısı!

Sahte içki zehirlenmelerine yılbaşı gecesi öncesinde dikkati çeken TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, uyarılarda bulundu.

Yılbaşı kutlamaları nedeniyle tüketimin artmasını fırsat bilerek, sahte içki üretenlerin sayısında artış yaşandığını dile getiren Toprak, "Yılbaşı gecesinde özellikle kaçak alkol, sahte içkiyle ilgili ciddi problemler yaşanabilir. Burada dikkat edilmesi gereken şeylerin başında alkolü bildiğimiz, tanıdığımız, güvendiğimiz yerlerden temin etmemiz geliyor. Aldığımız zaman da mümkünse ağzı açılmamış alarak, bizim açmamız gerekiyor. Kapalı şişelerde olmasına dikkat etmek gerekiyor" dedi.

KAREKOD UYARISI

Şişe kontrolüne dikkati çeken Toprak, "Özellikle şişenin üzerindeki karekodu, Gelir İdaresi Başkanlığı Bandrollü Ürün İzleme Sistemi (GİB BÜİS) uygulamasından kontrol ettirebilir. Bu sistem, karekod üzerinden ürünün sahte olup, olmadığı hakkında bilgi veriyor" dedi. Metanol zehirlenmesine de değinen Toprak, "Özellikle metanol zehirlenmesinin sonuçları ölüme kadar varabiliyor. Kör olma gibi sonuçları olabiliyor. Bulanıklık gibi durumlarla karşılaştıkları zaman mutlaka bir doktora gözükmeleri gerekiyor."

"MİDE BULANTISI, KUSMA YAŞANABİLİR"

Alkollerin içeriğinde farklı ürünlerin kullanıldığını söyleyen Toprak, "Ucuz olsun diye farklı şeyler kullanılabiliyor. Özellikle metil alkol kullanılabiliyor. Metil alkolün de ciddi anlamda öldürücü etkisi var. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Zehirlenme nedeniyle mide bulantısı, kusma olabilir. 12 ile 24 saat arasında değişiklik gösterebilir. Özellikle görmede körlük veya ona yakın bulanıklık hissedilirse, mutlaka bir hekime başvurmak gerekiyor. Yılbaşı gecesinin zehir olmaması için buna dikkat etmek gerekiyor. Eğlencenin kötü bir şekilde bitmemesi için dikkatli olunmalı" dedi.

"GIDA TÜKETİRKEN DİKKAT EDİLMELİ"

Gıda tüketimi konusuna da değinen Toprak, "Bu tür durumlarda mutlaka bir matematiksel hesap yapmak gerekir. O gün bir karışık menü ayarlanıyor. Bunun da içeriğine göre bakıp, ona uygun seçim yapmak gerekiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilmiş belgelerin olup olmadığını, gıda mühendisi tarafından kontrollerinin yapılıp, yapılmadığına dikkat etmemiz gerekiyor. Çok ucuz bir şey varsa, buna da bir soru işareti ile yaklaşmak gerekiyor. Bir meze tabağı hazırlanacaksa, yoğurtlu ürünlerin özellikle dışarıda çok fazla bekletilmemesi gerekiyor" diye konuştu.