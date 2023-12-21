6 çocuğa istismardan yargılanan bakkala iyi hal indirimi!

Beyşehir ilçesinde bakkal işleten Osman Ö., geçen şubat ayında iddiaya göre alışveriş yapmaya gelen yaşları 9-12 arasında değişen 6 kız çocuğuna, farklı zamanlarda cinsel tacizde bulundu. Çocuklar durumu ailelerine bildirdi. Osman Ö., gözaltına alındı, Beyşehir Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
55 yaşındaki Osman Ö. hakkında çocuğun cinsel istismarı suçundan 48 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Suçlamaları kabul etmeyen Osman Ö., "Beraatımı istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, çocuklara yönelik 'cinsel istismar' eyleminin farklı zamanlarda, birden fazla kez gerçekleştiğinin sabit olduğunu belirtti.
Eylemlerin sarkıntılık boyutunda kaldığına kanaat getirildiğini ifade eden heyet, cezanın asgari hadden ayrılmayı gerektirir bir durum bulunmadığının anlaşıldığını kaydetti.
Mahkeme, Osman Ö.'ye önce 5'er yıl hapis cezası verdi. Suçun her bir çocuk için birden fazla gerçekleştiği için ceza 6 yıl 3'er aya çıkartıldı. Osman Ö.'nün duruşmadaki tutum ve davranışından dolayı iyi hal indirimi uygulanarak ceza 5 yıl 2 ay 15'er gün olmak üzere toplam 31 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Kuruçeşme - ahlaksızlar keşke yunan kazansa idi diyenlerin itibarlı kullanışlı görüldüğü bir devir
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.