“Burak Süleyman karakterli oyuncudur, yediği kaba pislemez, MUHTEŞEM bir galibiyetle çıkarız Sakarya’dan!”..

Körfezli - Muhteşem bir galibiyetle çıkarız Sakarya’dan….

Vatandas - Burak Süleyman karakterli bir oyuncudur, yediği kaba pislemez... Ayrıca bu tarz habelere gerek yok…

54 - Çakacak geçecek…

Burhan Sert - Şimdiden çamur atmaya başladınız. Sakarya en az 3 atar…

Kasap - Yorumları yayınlama cesaretiniz yok, resmen adamı takımını satan topçu yaptınız…

Aykut - Nelere umut bağlıyoruz, yazık vallahi yazık. O oynamasın, bu tutmasın… Eee Ertugrul oynasın… Yok bu adamda hiçbir şey yok. Bakın Göztepe’ye helal vallahi. Yönetim takımı iyi yönetin lütfen…

Baki Yildiz - Sakaryaspor süper Lig’e çıkar, çok kaliteli oyun oynuyor, plakayı yazar…

Kemal Derin - Burak adamdır, Sakaryalı hafizdir, vesselam…

1ol – Burak yapıştırır inşallah...

Recko - Karaktersiz adammış o zaman Gökdeniz, bunu mu diyon… (Tam tersi, karakterli adammış, oynamak gelmedi içinden, oynamadı değil, oynayamadı yazdık)…

İzmit - Adam neden parasını aldığı kulübe ihanet edecek, saçma sapan bir yazı yazılmış! Ne yani Kocaelispor’da oynayan bir futbolcu memleketi ya da eski takımına karşı bilerek kötü oynasa haklı mı olacak şimdi ?.. (Bilerek demedik ki, psikolojik olarak oynayamadı dedik… Yazıyı bir daha okuyunuz)…

Cedidli - Süleymanı sal be abi…

Erdoğan - Ne o şimdi muhteşem Süleyman mı demeye başladınız? Burak’tan medet umuyorsunuz. Ben bir Sakaryalı olarak sizin takım bizden kaliteli. Bu tür haberler olmadan da yener Kocaelispor Sakaryaspor’u. Bu habercilik değil yakarış. Bence başlıkla yazılan hiç tutmamış. Süleyman’da mı oynamasın, gezinsin demek. Bu başlığa göre Göndeniz oynamadı, sen de oynama demektir. Bu satmamış derken oynamayınca satmamış mı oluyor :)))) (Lütfen yazıyı bir daha okuyun. Psikolojik olarak oynayamadı diyoruz. Oynamadı başka şeydir, oynayamadı başka şeydir. Lütfen biraz dikkat)…

Can-Sakarya derbi maçını kazanır, Kocaeli kümeye…

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