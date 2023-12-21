Karamürsel'de trajikomik film sahnesi

Başkan Nazlıgül konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:
"Son günlerde Karamürsel İlçemizden Sağlık konu başlığında tarafıma gelen şikayetler de müthiş bir artış var. Karamürsel Devlet Hastanesinde Göğüs Hastalıkları ve Ortopedi Polikiniklerine randevu alma ile ilgili vatandaşlarımızın yaşadığı olaylara inanamadım. Bizzat Karamürsel Hastanesindeki şikayetleri yerinde inceledik.Sabah 5.30'da bir partilimizi Karamürsel devlet Hastanesi'ne göndererek olaylara şahit olduk.
3 Aşamalı Randevu Sistemi
Sabah 6 da Karamürsel Devlet Hastanesi Kantininde beyaz A4 kağıdına adını soyadını yazıyorsun ikinci aşamada güvenlik saat 6.30'da A4 kağıdındaki isimlere numaratörden numara veriyor üçüncü aşamada 7:15/7:30 saatlerinde gelen sekretere elindeki numarayı verip muayene randevusu alıyorsun . Çok kalabalık bir güne denk geldin ise büyük ihtimalle muayene olamadan geri dönüyorsun.
Kesinlikle 182 veya internet ortamından özellikle göğüs ve ortapedi bölümüne sistemi kapatmışlar ve randevu alamıyorsun
Karamürsel 'de yaşıyorsan ve bu bölümlerden tedaviye ihtiyacın varsa bu zulmü çekmek zorundasın.
Karamürsel daha çok emekli vatandaşlarımızın yaşadığı sakin huzurlu bir ilçemiz. Tabi ki yaş itibari ile emekli vatandaşlarımızın sağlık ihtiyaçları daha fazla olmakta. Ama bizler emekli vatandaşlarımıza huzuru ,rahatı çok görüyoruz ve çağ dışı bir uygulamayla onları baş başa bırakıyoruz.
Karamürsel Kaymakamını Göreve Davet ediyorum
Karamürsel ilçemizde göğüs hastalıkları ve ortopedi polikliniklerinde hastaların bu çilesini çözmek için Karamürsel Kaymakamını göreve davet ediyorum. Sağlık müdürü huzurlu koltuğunda rahat oturuyor mu diye sormak istiyorum. Karamürsel ilçe sağlık müdürünü bu pasifliğinden ötürü istifaya davet ediyorum"
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Ger 14 - ÖLEN ÖLÜR KALAN SAGLAR BİZİMDİR.VERİN AKP YE.
Körfezli̇ - YAZIKLAR OLSUN BE , MEMLEKETİ NE HALE GETİRDİLER.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.