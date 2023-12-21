Karamürsel'de trajikomik film sahnesi

Başkan Nazlıgül konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Son günlerde Karamürsel İlçemizden Sağlık konu başlığında tarafıma gelen şikayetler de müthiş bir artış var. Karamürsel Devlet Hastanesinde Göğüs Hastalıkları ve Ortopedi Polikiniklerine randevu alma ile ilgili vatandaşlarımızın yaşadığı olaylara inanamadım. Bizzat Karamürsel Hastanesindeki şikayetleri yerinde inceledik.Sabah 5.30'da bir partilimizi Karamürsel devlet Hastanesi'ne göndererek olaylara şahit olduk.

3 Aşamalı Randevu Sistemi

Sabah 6 da Karamürsel Devlet Hastanesi Kantininde beyaz A4 kağıdına adını soyadını yazıyorsun ikinci aşamada güvenlik saat 6.30'da A4 kağıdındaki isimlere numaratörden numara veriyor üçüncü aşamada 7:15/7:30 saatlerinde gelen sekretere elindeki numarayı verip muayene randevusu alıyorsun . Çok kalabalık bir güne denk geldin ise büyük ihtimalle muayene olamadan geri dönüyorsun.

Kesinlikle 182 veya internet ortamından özellikle göğüs ve ortapedi bölümüne sistemi kapatmışlar ve randevu alamıyorsun

Karamürsel 'de yaşıyorsan ve bu bölümlerden tedaviye ihtiyacın varsa bu zulmü çekmek zorundasın.

Karamürsel daha çok emekli vatandaşlarımızın yaşadığı sakin huzurlu bir ilçemiz. Tabi ki yaş itibari ile emekli vatandaşlarımızın sağlık ihtiyaçları daha fazla olmakta. Ama bizler emekli vatandaşlarımıza huzuru ,rahatı çok görüyoruz ve çağ dışı bir uygulamayla onları baş başa bırakıyoruz.

Karamürsel Kaymakamını Göreve Davet ediyorum

Karamürsel ilçemizde göğüs hastalıkları ve ortopedi polikliniklerinde hastaların bu çilesini çözmek için Karamürsel Kaymakamını göreve davet ediyorum. Sağlık müdürü huzurlu koltuğunda rahat oturuyor mu diye sormak istiyorum. Karamürsel ilçe sağlık müdürünü bu pasifliğinden ötürü istifaya davet ediyorum"