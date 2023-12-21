'Kandıra Manda Yoğurdu' tescillendi

TESCİL TÖRENİ VE İSTİŞARE TOPLANTISI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kocaeli Ticaret Odası’nın düzenlediği, Kandıra Manda Yoğurdu Tescil Töreni ve İş Dünyası Buluşması için ilimize geldi. KOTO Burhan Kasım Meclis Salonu’nda düzenlenen programa, KOTO Başkanı Necmi Bulut; Meclis Başkanı Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu, Meclis Divanı, Meclis Üyeleri, Komite Üyeleri, Kadın ve Genç Girişimciler İcra Kurulu üyeleri ile birlikte ev sahipliği yaparken, Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Kandıra Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Uluca ve iş dünyasının temsilcileri de katıldı.

KOTO VE KANDIRA BELEDİYESİ İŞBİRLİĞİNDE…

KOTO Başkanı Necmi Bulut, KOTO ve Kandıra Belediyesi işbirliğinde ilçeye kazandırılan coğrafi işaretin hayırlı olmasını dileyerek başladığı konuşmasında, “Kocaeli Ticaret Odası olarak ilimize özgü ürünleri üreten üreticilerimizi, tüketicilerimizi ve ticaret erbabını korumak ve ilimiz ve ülkemiz ticari hayatına katkı sağlamak amacıyla yöresel ürünlerimiz için Coğrafi İşaret başvurusu yapmış ve 13.09.2019 tarihinde İzmit Simidi Coğrafi işaret Tescil Belgesini ilimize kazandırmıştık.

KANDIRA MANDA YOĞURDUNA TESCİL BELGESİYLE HAK ETTİĞİ DEĞERİ VERMİŞ OLDUK

2020 yılında da “Kandıra Manda Yoğurdu” coğrafi işaret başvurusu yapmıştık. “Kandıra Manda Yoğurdu” ürüne adını veren ilçemizin gerek orman arazileri gerekse açık otlaklar, meralar ve flora bakımından zengin olması ve iklim özelliklerinin mandaların suyu seven özellikleriyle uyum göstermesi ile ünlenmesine imkan vermiştir. Tüm üretim aşamalarının yörede gerçekleşmesi Kandıra Manda Yoğurdunu farklılaştırmaktadır. Başvurumuz sonucu 26 Eylül 2023 tarihinde Kandıra Manda Yoğurdu markası ve lezzeti artık resmen tescillendi.

BAŞKAN ADNAN TURAN’A TEŞEKKÜR

Bu süreçte beraber çalışmaktan mutluluk duyduğumuz, Kandıramızın Değerli Belediye Başkanı, aynı zamanda Kocaeli Ticaret Odası Geçmiş Dönem Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Turan Kardeşimizle çıktığımız bu yolda Kandıramıza bu tescili kazandırdık. El birliğiyle, zaten alanında marka olan Kandıra Manda Yoğurduna tescil belgesiyle hak ettiği değeri vermiş olduk. Kandıra Belediyemize ve Belediye Başkanımız Adnan Turan’a teşekkür ediyoruz. Kendisi de bugün aramızda olacaktı fakat Ankara’da olduğu için katılamadı. Hepimize selamları var” dedi.

KOTO VE TOBB’A TESCİL TEŞEKKÜRÜ

Kandıra Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Uluca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın toplantısı nedeniyle programa katılamayan Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan’ın selamlarını ileterek başladığı konuşmasında, “Kocaelimizin coğrafi işaretli 13 ürünü var. Bunlardan Kandıra’ya özgü olanlar, Kandıra Bezi, Dartısı ve karpuzu. 4. ürünümüz Kandıra Manda Yoğurdu. Kendine has tadı ve aromasıyla Kandıra’ya özgü bir ürün olan manda yoğurdumuzu coğrafi işaretle taçlandıran Kocaeli Ticaret Odamıza, Başkanımız Necmi Bulut’a, TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na ilçemiz adına teşekkür ediyoruz” dedi.

ADNAN TURAN İÇİMİZDEN BİRİYDİ

Kandıra’nın tarihi ve turistik değerleriyle her dönem meşhur olduğunu ancak iş dünyasından seçilen Belediye Başkanı Adnan Turan’ın çalışmalarıyla daha marka bir ilçe haline geldiğini vurgulayarak konuşmasına başlayan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Kandıra manda yoğurdunu tescil ettirerek coğrafi işaret kazandıran Kocaeli Ticaret Odamızı ve Kandıra Belediyemizi tebrik ediyorum. Belediye Başkanımız Adnan Turan zaten içimizden biriydi. Geçtiğimiz dönem Necmi Kardeşimle beraber çalışıyor, Kocaeli iş dünyamız için projeler geliştiriyordu. Şimdi de iş dünyası vizyonuyla Kandıramıza hizmet ediyor. Bir Kocaelili olarak söylüyorum Kandıra her dönem, hepimizin meşhuruydu. Şimdi de belediye başkanımız Kandıramızın markalaşmasına emek veriyor.

HEDEF: AB TESCİLİ

Kocaeli Ticaret Odamız da Kandıramızın bir başka değeri yoğurdumuza sahip çıkınca birlik ve beraberlik oluşturdular. Kandıra Manda Yoğurdumuzu Türkiye’de markalaştırdık. Şimdiki hedef Avrupa Birliği’nde tescil ettirmek. Avrupa Birliği tescili noktasında da biz de size her türlü desteği vereceğiz. Kocaelimizin 13 coğrafi işaretli ürünü var. 5 tanesinin süreci de sürüyor. İnşallah 18 olacak. Bundan marka değerimizi nasıl artırabiliriz diye çalışmaya da başlayacağız.

700’Ü AŞKIN TESCİL ODA/BORSALARDAN

Coğrafi işaretler bugün bu kadar biliniyor ve önemseniyorsa, benim Türkiye genelindeki oda/borsa başkanlarımın, oda/borsalarımın çok büyük emekleri var. Nerdeyse tescilli ürünlerin yüzde 50’si oda ve borsalar tarafından alındı. Oda/borsalarımız kendi illerine, yörelerine sahip çıktı. 2010’dan bu yana coğrafi işaretlerin yüzde 40’ını oda/borsalar tescil ettirdi. Tescil alınan ürün sayısı 700’ü geçti. 700 ürün Türkiye’de patentli hale geldi.

COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERE AYRI RAF

TOBB olarak biz de coğrafi işaretli üreticileri kayıt altına alıyoruz. Üreticiler, tescil sahibi olan oda/borsa ile sözleşme yaparak coğrafi işaretli ürünün üretimine başlıyorlar. Oda/borsalarımız üretilen ürünün kalitesini denetliyorlar. Pazarın oluşmasını sağlıyorlar. Böylece coğrafi işaretli ürünlerin ticarete daha fazla konu olması mümkün hale geliyor. Coğrafi işaretli ürün üreten üreticiler ile perakende zincirlerini, e-ticaret portallarını görüştürüyor, ayrı bir rafta yer almasını sağlıyoruz.

YURT İÇİ TESCİL YETMEZ

Sadece yurt içi tescille yetmiyor. Yurt dışı tescil de önemli. Avrupa Birliği’nde tescilli ürün sayımız 18. 50 ürünümüz de değerlendirme aşamasında. Aynı coğrafya olduğumuz için birçok ürünümüzü Yunanistan’a kaptırdık. Yeni süreçte AB tescil sürecine yardımcı olması için bir rehber hazırladık, odalarımıza gönderiyoruz. TOBB olarak Türk Kahvesinin hem ülkemizde hem AB’de geleneksel ürün olarak adının tescil edilmesi için elimizi taşın altına koyduk. Bu topraklardan çıkan ürünlerin değerini önce biz bilmezsek dünyaya pazarlayamayız. Dünyada çok az ülkenin sahip olduğu ürün çeşitliliğine sahibiz. Bunu pazara çevirmemiz gerekiyor. Bu noktada da tescil şart” dedi.

COĞRAFİ İŞARET VE FUAR DÜZENLEME YETKİ BELGESİ TAKDİMİ

Konuşmaların akabinde TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, KOTO Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı Hüseyin Gezer ve Kandıra Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Uluca’ya Kandıra Manda Yoğurdu’nun tescil belgesini takdim etti. KOTO başta olmak üzere Kocaeli Sanayi Odası, Gebze Ticaret Odası, Körfez Ticaret Odası ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Kocaeli Fuarcılık AŞ.’nin, TOBB’dan fuar düzenleme yetkisi almaya hak kazandığını müjdeleyen Başkan Hisarcıklıoğlu, yetki belgesini de törende takdim etti. Program, istişare toplantısı ile sona erdi.