AKP'de gözler 27 Aralık'a çevrildi

Kocaeli Büyükiehir Belediye Başkan adayının kim olacağı merak konusu oldu. Geçtiğimiz günlerde AKP İl Teşkilatı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. Kapalı zarfta Erdoğan’a iletilen isimler, aday tespit komisyonunda ele alınacak. AKP’de komisyon görüşmeleri bu hafta devam edecek. Büyükşehir, il ve ilçe belediyelerinde gösterilecek olası adaylar tartışılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Meclis’te devam eden bütçe görüşmelerinin tamamlanması sonrasında yapılacak ilk grup konuşmasında adayların açıklanması bekleniyor. Kulislere göre bu tarihin 27 Aralık olduğu konuşuluyor.