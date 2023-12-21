Kocaeli Büyükiehir Belediye Başkan adayının kim olacağı merak konusu oldu. Geçtiğimiz günlerde AKP İl Teşkilatı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. Kapalı zarfta Erdoğan’a iletilen isimler, aday tespit komisyonunda ele alınacak. AKP’de komisyon görüşmeleri bu hafta devam edecek. Büyükşehir, il ve ilçe belediyelerinde gösterilecek olası adaylar tartışılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Meclis’te devam eden bütçe görüşmelerinin tamamlanması sonrasında yapılacak ilk grup konuşmasında adayların açıklanması bekleniyor. Kulislere göre bu tarihin 27 Aralık olduğu konuşuluyor.
- Siyaset
AKP'de gözler 27 Aralık'a çevrildi
31 Mart Yerel seçimine kısa bir süre kala iktidar partisinde hareketlilik devam ediyor. Kulislere göre 27 Aralık tarihinde adayların açıklanması bekleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
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Hezimet - Gözlerimiz hiç çevrilemedi bu günlerde atalarımıza yahudi diyen,evlatlığıyla evlenebilir,9 yaşında kız çocuğu evlenebilir diyenlere plaket veren,cemaatin 15 Temmuz darbesine canlı olarak şahit olmamışız,canlarımız gitmemiş gibi cemaat ve tarikatları okullara sokmaya çalışan akp yi korku dolu gözlerle izlemekteyiz anlamadığımız mhp neden sessiz Atalarına Yahudi diyenlerle bir olanı hala neden destekler!Halkın çoğunluğunun gözleri ve duası akp nin sandıkta hezimete uğramasıdır
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.