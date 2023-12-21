VATANDAŞIN ŞİKAYETİ ASKIDA KALDI!

Bunun üzerine araç sürücüsüne Durlu,“Yer yok gerekçesiyle önceki duraktaki yaşlı yolcuyu almadınız ve inen olmadığı halde şimdi iki yolcu aldınız. Bu davranışınız hiç hoş değil.” diyerek sürücüyü eleştirdim. Bu eleştirim üzerine bir anda öfkelenen sürücü “Seni zorla mı bindirdik, beğenmediysen in aşağı. Sana hesap mı vereceğim.” diyerek kapıyı kapatıp yoluna devam etti. (Bu arada hiçbir yolcu olaya müdahil olmadı.)

Evime vardığımda ALO 153’e telefon ederek şikâyetimi ilettim. Üç gün sonra telefonuma gelen mesajda şikayetimle ilgili …… numaralı bildirimin oluştuğu bilgisi geldi.

Bu mesajdan iki gün sonra gelen ikinci mesajda da “Sayın İD, şikâyetiniz üzerine yapılan teknik inceleme sonucu 41 J 0XXX plakalı aracın kamera kayıtları incelenmiş olup aracın devlet hastanesi durağından yolcu kapasitesi dolu olmamasına rağmen yolcu almadığı tespit edilmiştir. Araç sürücüsüne yolcularla iletişimde nezaket kurallarına uyması hususunda gerekli sözlü uyarı yapılmış olup, araç hakkında yolcu almamadan gerekli işlemler başlatılmıştır. Bilgilerinize sunar, iyi günler dileriz.” açıklaması yer aldı.

Mesajı okuduktan sonra, sistemin ne kadar başarılı olduğunu ve hızlı çalıştığını düşündüm. Ne var ki sonrasındaki gelişmeler bu düşüncemi alt üst etti.

"Herhangi bir arama yapmadı"

Yaklaşık 1-1,5 ay sonra KBB Encümen bürosuna başvurarak şikâyetimin sonucuyla ilgili bilgi almak istedim. Ancak görevliler henüz encümende nisan-mayıs aylarına ilişkin dosyaların görüşüldüğünü, haziran ayı dosyalarına sıra gelmediğini söylediler. Aynı büroya 18 Kasım 2022 tarihinde tekrar gittim. Kayıtlarında şikâyetimle ilgili bir veri olmadığını ve Otobüs Dairesi Başkanlığı’na gitmemi, orada görevli bay Ş. ile görüşmem gerektiğini belirttiler. Bunun üzerine belediyeden ayrılıp ODB’ye gittim ve söylenen ismi buldum. Bay Ş. bu işlerin kendisinden sorulduğunu belirterek bilgisayarının kayıtlarına baktı ve ilgili tarihte tarafımdan yapılmış bir şikayet kaydının olmadığını söyledi. Kaydın olmamasını da:

Kayıtlara göre, aynı tarihte aynı araçla ilgili başka bir şikâyet bulunduğunu bu nedenle benim şikâyetimin gözden kaçmış olabileceğini, ya da o tarihlerde sistem değişikliğine gidildiğini ve araç takip dosyalarının net sistemine aktarımı sırasında benim dosyamın atlanmış olabileceği gerekçelerine dayandırdı. Ziyaret günüm cuma idi ve bay Ş. konuyu araştıracağını ve sonraki hafta içinde bana telefonla bilgi vereceğini belirtti. Ancak haftalar geçmesine karşın herhangi bir arama yapmadı.

"Cezalandırılmasını talep ettim"

Aralık 2022 başında KBBB’ye dilekçe ile başvurarak şikâyetimle ilgili süreci belirttim ve araç sürücüsü ile işlem yapmayan/görevini ihmal eden görevlilerin saptanarak cezalandırılmasını talep ettim. Dilekçem evrak servisi tarafından Genel Sekreter Yardımcısı G.M. ye havale edilerek kaydedildi. Aradan aylar geçti ve ben yine habersiz kaldım. Öfkem de giderek artmaya başladı.

Bunun üzerine Kocaeli Valiliğine Mayıs 2023 başında verdiğim dilekçede, görevini yapmayan/ihmal eden sorumluların olayı örtbas etmeye çalıştıklarını, bu nedenle cezalandırılmalarını talep ettim. Bir hafta sonra postayla gelen Vali Yardımcısı İ.G. imzalı yazıda, dilekçemin KBBB’ye gönderildiği ve sonucuyla ilgili Valiliğe ve tarafıma bilgi verilmesinin istendiği belirtiliyordu.

Aradan 1,5-2 ay geçmesine karşın bir bilgi gelmeyince valiliğin yazı işlerine giderek dilekçemle ilgili gelişmeyi sordum. Görevli bayanlardan biri dilekçemle ilgili yazışmayı kendisinin yaptığını belirterek, belediyeden gelen yazıların örneklerini verdi.

‘DAHA ÇOK BEKLERSİN’

Belediyece Valiliğe gönderilen yazılarda; benim 08 Aralık 2022’de belediyeye verdiğim dilekçe tarihinde şikâyet konusu sürücüyle ilgili soruşturma başlatıldığı, araç sahibine yazılan 6 Şubat 2023 tarihli yazı ile savunmasının ve araçtaki kamera kayıt cihazının olay tarihindeki görüntüleriyle birlikte UDB’ye getirilmesinin istendiği, KBB Encümeninin de 17 Mayıs 2023 tarihinde yolcuya kötü muamelede bulunmak kabahati nedeniyle 581 lira ceza verdiğine ilişkin bilgiler yer alıyordu.

Dilekçemdeki soruşturma/cezalandırma taleplerimin dikkate alınmadığı ve dilekçemin salt KBBB’ye havalesi ile yetinildiği anlaşıldığından, ilgili vali yardımcısı ile görüşmek istedim. Ağustos ayındaki başvurumda sekreteri vali yardımcılarının toplantıda olduğunu, telefonumu vererek daha sonra beni randevulu olarak çağırabileceklerini söyledi. Bunun üzerine adımı telefonumu vererek gelecek haberi bekledim. Yolunu gözlediğim haber gelmeyince yaklaşık iki ay sonra (3 hafta önce) tekrar gittim. Durumu anlattığım sekreteri telefonu ile elimdeki dilekçe örneklerinin fotoğraflarını çekti ve vali yardımcısına ileteceğini bildirdi. Ben de kendime ‘DAHA ÇOK BEKLERSİN’ dedimse de beklememeye ve olayı Kocaeli halkının da bilgi sahibi olması gerektiğini düşünerek yerel basına iletmeye karar verdim.

Söz konusu süreçte edindiğim bilgi ve belgelere göre;

1. Araçla ilgili şikâyetim hasır/sümen altı edilmiş, bu işle görevli personel bu işi ( büyük bir olasılıkla) bilerek yapmıştır. Yüz yüze görüştüğüm ve şikâyetinizle ilgili kayıt yok diyen ODB personeli bay Ş. kaydı bilerek gizlemiştir. Çünkü, olay tarihinde ALO153’ün telefonla ilettiği kayıt numarası ile KBBB’nın Kocaeli Valiliğine yazdığı 09.06.2023 tarihli bilgi yazısında yer alan kayıt numarası aynıdır. Bu durum, şikâyetimin başından beri ellerinde olmasına karşın, belediyeye başvurduğum 8 Aralık 2022 tarihine kadar 6 ay boyunca işlem görmediğinin kanıtıdır. O başvuruyu yapmasaydım, şikâyetim buhar olup uçacaktı!

Belediyenin üstte belirtilen yazısında, aynı araçla ilgili aynı gün başka bir şikâyet daha yapıldığını ve konu dışı 7805195 numaralı şikâyete 20.06.2022 tarihinde yasal işlem yapıldığı belirtilmiştir. Aynı tarihte aynı araca yapılan iki şikâyetten birine 3 gün sonra, diğerine ancak (bir şikâyet üzerine) yaklaşık 6 ay sonra işlem yapılması olaydaki ‘sümen altı’ etmenin bilinçli yapıldığının kanıtıdır.

2. Olayda duraktaki yolcuyu almamak ve yolcuya kaba davranmak üzere iki kusurlu hareket vardır. ALO153 mesajında “…araç hakkında yolcu almamadan dolayı gerekli işlemler başlatılmıştır.” denilmesine karşın işlemin sonucu hakkında da hiçbir bilgi yoktur.

3. ALO153’ün telefonuma gönderdiği mesajda kamera kayıtlarının incelendiğinin belirtilmesine karşın, ODB araç sahibinden 06.02.2023’te istediği savunmada kamera kayıtlarının getirilmesini talep etmiştir. Araçlardaki kamera kayıtlarının saklanma süresi 20.01.2014 tarih ve 2014/20 sayılı UKOME kararı gereğince 30 gündür. ODB, muhtemelen olaya ciddiyet kazandırmak için araç sahibinden 6 ay sonra kamera kayıtlarını isterken, kayıtların gelmeyeceğini zaten biliyordu. Bu da boş vermişliğin ayrı bir boyutu olsa gerek…

4. ODB başkanının ya da ilgili yardımcısının, şikâyetimin zamanında neden işleme konulmadığını sorgulamadığı ve sonucuna göre bir karar vermediği için kusuru bulunduğu,

5. Sayın Vali Yardımcısının da suç duyurusu niteliği taşıyan dilekçe içeriğini göz ardı ettiği ve havale etmenin dışında KBBB görevlileriyle ilgili bir soruşturma yapmadığı için görevinin gerektirdiği titizliği göstermediği açıktır.

Buraya kadar yaptığım hak arama çabalarından sonuç alamadım. Ancak ‘bürokrasi’ ile savaşım henüz bitmedi, başarma şansım az olsa da savaşa devam…" ifadelerini kullandı.

DİLEKÇELER

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINA

17 Haziran 2022 tarihinde, yolcu olarak bulunduğum 88 hat ve 41 J 0XXX plaka nolu özel halk otobüsünün sürücüsüyle ilgili olarak;

Yolcuya nezaket kurallarına aykırı olarak kaba davrandığı,

Devlet hastanesi durağında araca binmeye hazırlanan yaşlı bir yolcuyu, araçta yer olmasına karşın yer yok gerekçesiyle almadığı

gerekçeleriyle ALO153 hattına şikayette bulundum. Bunun üzerine telefonuma;

20 Haziran 2022 tarihinde,

Sayın İbrahim Durlu 7811479 numaralı bildiriminiz oluşturulmuştur.

22 Haziran 2022 tarihinde de,

Sayın İbrahim Durlu; şikâyetiniz üzerine yapılan teknik inceleme sonucu 41 J 0244 plakalı aracın kamera kayıtları incelenmiş olup aracın Kocaeli Devlet Hastanesi durağından yolcu kapasitesi dolu olmamasına rağmen yolcu almadığı tespit edilmiştir. Araç sürücüsüne yolcularla iletişimde nezaket kurallarına uyması hususunda gerekli sözlü uyarı yapılmış olup, araç hakkında yolcu almamadan gerekli işlemler başlatılmıştır. Bilgilerinize sunar, iyi günler dileriz. içerikli iki mesaj gelmiştir.

İkinci mesajda ‘araç hakkında yolcu almamadan gerekli işlemler başlatılmıştır.’ denilmekte ise de, şikâyetin sonuçlandırıldığına ilişkin metinde de aynı ifadeye yer verilerek bu konuda bir şey yapılmadığı anlaşılmıştır.

KBBB ana binasındaki Encümen Bürosuna Temmuz 2022 ayı içinde başvurarak şikâyetimle ilgili bilgi almak istedim. Bana, henüz Mayıs 2022 ayına ilişkin işlemler yapılıyor yanıtı verildi. Aynı büroya 18 Kasım 2022’de tekrar gittim. Bu kez şikâyetimi Otobüs Daire Başkanlığı’ndan (ODB) görevli görevli Ş. ile görüşebileceğim söylendi. Binadan çıkarak tramvayla ODB’ye gittim ve görevli Ş ile görüştüm.

Görüşmemizde görevli Ş; benzer şikâyetlerle kendisinin ilgilendiğini, bilgisayar kayıtlarına bakarak tarafımdan yapılmış bir şikâyet kaydının olmadığını, yolcuya kaba davranma suçunun cezasının daha yüksek olduğu ve tekerrüre esas oluşturduğu için, yolcu almama cezasının dikkate alınmamış olabileceğini, suç tarihi yakınlarında söz konusu takip sistemlerinin net ortamına aktarılması işleminin yapıldığı ve bu nedenle benim şikâyetimin ‘kazaya kurban gitmiş’ olabileceği gibi, inandırıcılıktan uzak, eksik ve çelişkili açıklamalar yapmış, olayı araştırıp pazartesi günü telefonla bilgi vereceğini belirtmiştir. Ancak aradan yaklaşık üç hafta geçmesine karşın herhangi bir açıklama gelmedi.

Görüldüğü gibi, şikâyetimle ilgili olarak telefonuma gelen mesajlar çelişkiler içermektedir. Öte yandan kurum tarafından gönderilen mesajda yer alan ‘araç hakkında yolcu almamadan gerekli işlemlerin başlatıldığı’ yolundaki ifadeyi doğrulayacak ve şikâyetimin değerlendirildiğine ilişkin bir kaydın da bulunmadığı anlaşılmıştır.

Yukarıda açıkladığım bilgiler doğrultusunda:

Şikâyetimin ‘sümen altı’ edilmesinde kusuru bulunan görevlinin/görevlilerin saptanarak cezalandırılmasını,

İlgili araç sürücüsüne, yolculara nezaketsiz/kaba davranmak ve duraktaki yolcuyu almadan gitmekten dolayı gerekli cezaların verilmesinin sağlanmasını

ve yorum gerektirmeyecek şekilde açık ve net bilgilendirilmem konusunu saygılarımla arz ve talep ederim.

08.12.2022

KOCAELİ VALİLİĞİ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞINA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı olarak toplu taşım hizmeti yapan bir araçla ilgili olarak belediyeye yaptığım şikayet bugünü kadar sonuçlandırılmadı. Son olarak 08.12.2022 tarih ve E-62201-2494275 sayılı Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç havaleli ekteki dilekçeyi verdim. Birkaç gün sonra beni 530 236 22 62 numaralı cep telefonundan arayan Celal adlı kişi ‘Sorunun bir hafta içinde çözüleceğini ve beni bilgilendireceğini’ ifade etti.

Bu kişinin dönüş yapmaması üzerine iki ay önce genel sekretere gittim ise de kendisinin makamında olmaması nedeniyle sekreteri şikayetimle ilgili notumu aldı. Ancak bugüne kadar herhangi bir gelişme olmadı.

Şikayetimle ilgili olarak bir gelişme yaşanmaması üzerine, ilgili/yetkili kişilerin bilinçli olarak konuyu unutturma ve rafa kaldırma amacıyla hareket ettiklerini düşünüyorum.

Bu nedenle konunun Teftiş Kurulunca soruşturulmasını ve şikayetimin sonuçlandırılmamasında kusuru olanların saptanarak gerekli şekilde cezalandırılmalarını saygılarımla arz ve talep ediyorum.

04.05.2023