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Kocaelispor’un resmi sayfasında, Samsunlular ile Sakaryalılar birbirine girdi

43 bin takipçisi olan Kocaelispor resmi Face sayfasında, Samsunlularla Sakaryalılar birbirine girdi. Kocaelisporlular ise müdahale etmedi, tansiyonu yükseltmedi, tıpkı depremde Sakaryalı kimi provokatörlere uymayıp takdir topladığı gibi

Hakan Yağcıoğlu
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Kocaelispor’un resmi sayfasında, Samsunlular ile Sakaryalılar birbirine girdi mask

KULÜP YAKIŞANI YAPTI !..

Samsunlu taraftar Abdullah Ergün “Samsun’dan selamlar, yenin şu Sakarya’yı” eline ortalık karıştı. Sakarya’dan Cevat Çiçek isimli taraftar “Abdullah Ergün, acınız sönmedi mi? Sizin belanız biziz. Git takımına sahip çık. Yener yenmez size ne. Bir tarafınıza mı bat… İyi olan kazanacak, biz sizin gibi kaosa gelmeyiz. Kocaeli ile aramızda 30 dakika yol sen 10 saatlik yoldan boş yere yazma koçum!..” diye yanıt verdi. Bu karşılıklı yazışmaların Kocaelispor resmi sayfasında açıkça yayınlanması da, kulübün demokratik bakış açısı göstermesi açısından önemliydi.
# Kocaelispor

21 Ara 2023 - 13:57 - Spor

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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