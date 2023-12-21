Kocaelispor’un resmi sayfasında, Samsunlular ile Sakaryalılar birbirine girdi

KULÜP YAKIŞANI YAPTI !..

Samsunlu taraftar Abdullah Ergün “Samsun’dan selamlar, yenin şu Sakarya’yı” eline ortalık karıştı. Sakarya’dan Cevat Çiçek isimli taraftar “Abdullah Ergün, acınız sönmedi mi? Sizin belanız biziz. Git takımına sahip çık. Yener yenmez size ne. Bir tarafınıza mı bat… İyi olan kazanacak, biz sizin gibi kaosa gelmeyiz. Kocaeli ile aramızda 30 dakika yol sen 10 saatlik yoldan boş yere yazma koçum!..” diye yanıt verdi. Bu karşılıklı yazışmaların Kocaelispor resmi sayfasında açıkça yayınlanması da, kulübün demokratik bakış açısı göstermesi açısından önemliydi.