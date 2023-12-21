CHP'Lİ YILDIZLI'DAN 'DEPLASMAN YASAĞI' AÇIKLAMASI

CHP'li Yıldızlı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Çözümü her zaman yasaklarda arayan bir yönetim anlayışı ne yazık ki ülkemizde spor alanlarını da karma karışık bir hale getirmiştir. Türk futbolunda her geçen gün yaşanan farklı skandallar ligin marka değerini artırmak söylemi ile yola çıkanların aslında marka değerini nasıl düşürdüklerini gözler önüne sermiştir.

Futbolun asli unsuru olan taraftarların, kulüplerine olan aidiyetlerini ve sevdalarını görmezden gelerek, sadece kendi işlerini kolaylaştırmak ve yaşanan tüm olumsuzlukların tek sebebi olarak taraftarları göstermek için alınan deplasman yasağı uygulamaları asla kabul edilebilir değildir.

23 Aralık 2023 Cumartesi akşamı saat 19.00’da Sakarya Atatürk Stadyumunda oynanacak olan Sakaryaspor – Kocaelispor müsabakasına deplasman taraftarının alınmayacağının İl Güvenlik Kurulu tarafından yapılan açıklama ile öğrendik. Bu çağda, komşu iki ilin oynayacağı bir müsabakada her iki takım taraftarlarının da tribünlerdeki yerlerini düzenli ve güvenli bir şekilde almalarını sağlayamamanın hiçbir bahanesi olamaz.

Yaşanan tüm olaylardan sonra faturanın taraftara kesilmesini asla doğru bulmadığımı ifade etmek istiyorum. Gel gelelim son dönemde futbolda yaşanan gergin iklimin sorumluları asla taraftarlar değildir. Kulüp başkanlarının neden olduğu saha olaylarının, hakem hatalarının neden olduğu kargaşanın yükünü taraftara yüklemeye kimsenin hakkı yoktur. Üstelik TFF tarafından hak mahrumiyeti verilen bazı yöneticilerin stada girmelerini dahi engelleyemeyen bir yönetimin ilk fırsatta hemen taraftara yasak getirmesi iyi niyetli ve hakkaniyetli bir davranış değildir.

Geçtiğimiz haftalarda Süper Lig’de Beşiktaş – Fenerbahçe mücadelesinde deplasman taraftarı tribündeki yerini almış, takımını desteklemiş ve evlerine dönmüştür. Aynı şekilde bu hafta sonu 24 Aralık 2023 tarihinde oynanacak olan Fenerbahçe – Galatasaray müsabakasında da deplasman taraftarı tribündeki yerini alacaktır. Ülkede derbi olarak tanımlanan bu maçlarda deplasman taraftarı yerini alabiliyorken Kocaelispor taraftarının komşu ili Sakarya’da takımını destekleyemeyecek olmasının bir izahı yoktur.

Ev sahibi Sakaryaspor’un taraftar grubu da yapmış olduğu açıklamada Kocaelispor taraftarının deplasman tribünündeki yerini alması gerektiğini ifade etmiştir. Sorun taraftarlarda değil, yasaklama yolu ile çözüm arayan kolaycı zihniyettedir.

Başta Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Osman Aşkın Bak ve İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya olmak üzere Kocaeli’nin iktidar vekillerine açık çağrıda bulunuyorum; bu çağda bizlere yakışmayan bu deplasman yasağı uygulamasından derhal vazgeçelim. İnsanların bu ekonomik ve sosyal darboğazda tutundukları en önemli dalları olan taraftarlık duygularına ve tutkularına saygılı olalım. Kocaelispor taraftarı Cumartesi akşamı deplasman tribünündeki yerini almalıdır. Kocaelispor’u sevmek sadece protokol tribününe gidip fotoğraf çektirmek ile olmaz, Kocaelispor’u sevmek için Kocaelispor taraftarı gibi düşünmeniz gerekir."