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Boşanma davasını kazanınca sevinçten bakın ne yaptı?

İzmit ilçesinde 3.5 yıl süren evliliğini 6 yıldır bitirmeye çalışan kadın, boşanmayı başarınca mutluluktan adliye önünde lokma dağıttı.

İhlas Haber Ajansı
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Boşanma davasını kazanınca sevinçten bakın ne yaptı? mask
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Kocaeli'de adliyenin önünde yaşanan ilginç anlar herkesi şaşırttı. 3.5 yıllık süren evliliğini 6 yıldır bitirmeye çalışan Meral Y., boşanma davası olumlu sonuçlanınca adliye önünde lokma dağıttı. 6 yıldır boyunca davası süren Meral Y., davanın olumlu sonuçlanmasıyla mutluluğunu lokma dağıtarak herkese duyurdu. Lokmaları alarak afiyetle yiyen vatandaşlar, tatlının ne için dağıtıldığını duyunca şaşkınlıktan ne diyeceğini bilemedi.

21 Ara 2023 - 14:15 - Gündem

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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