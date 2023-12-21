Kocaeli'de adliyenin önünde yaşanan ilginç anlar herkesi şaşırttı. 3.5 yıllık süren evliliğini 6 yıldır bitirmeye çalışan Meral Y., boşanma davası olumlu sonuçlanınca adliye önünde lokma dağıttı. 6 yıldır boyunca davası süren Meral Y., davanın olumlu sonuçlanmasıyla mutluluğunu lokma dağıtarak herkese duyurdu. Lokmaları alarak afiyetle yiyen vatandaşlar, tatlının ne için dağıtıldığını duyunca şaşkınlıktan ne diyeceğini bilemedi.
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Boşanma davasını kazanınca sevinçten bakın ne yaptı?
İzmit ilçesinde 3.5 yıl süren evliliğini 6 yıldır bitirmeye çalışan kadın, boşanmayı başarınca mutluluktan adliye önünde lokma dağıttı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.