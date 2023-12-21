ERKEKLER HEP DİP YAPIYOR, KADINLAR ZİRVEDE: 80-48

PANTERLERİ YENDİLER

TKBBL- Türkiye Kadınlar Bölgesel Basketbol Liginde Kocaeli'yi temsil eden ve bu kentin çocuklarından oluşan İzmit Zirve Basketbol Takımı daha önce oynadığı BEŞAS Spor maçını 40-75, Kainat Holding Kırklareli Fen Bilimleri maçını da 76-66 kaybettikten sonra üçüncü maçta büyük bir çıkış yaparak İstanbul Panterleri maçını 80-48 kazanmayı başardı. İzmit Atatürk Spor Salonunda oynanan İstanbul Panterleri maçına kazanmak için çıkan İzmit Zirve Basketbol Takımı ilk devreyi 51-29 maçı da 80-48 kazanarak TKBBL-Türkiye Kadınlar Bölgesel Basketbol Liginde ilk galibiyetini aldı.