Akdeniz diyetini cinsel yaşam için de önerdiler

Akdeniz diyetinin bir artısı daha var: Cinsel yaşamı olumlu yönde etkiliyor. Uygulanması son derece kolay olan diyet; yağsız protein, meyve, sebze ve tam tahıl yemeyi içeriyor. Ve sık sık uzmanlar tarafından sağlıklı bir yaşam için öneriliyor.

Seks terapisti ve aynı zamanda bir diyetisyen olan Dr. Janis Roszler, Akdeniz diyetinin bir diğer yararına daha dikkat çekti. Roszler, Akdeniz diyetinin muhtemelen cinsel sağlık sorunlarını iyileştirmek için mevcut en iyi diyet olduğunu söyledi.

Doktor, Akdeniz diyetinin kolesterolü düşürmek için son derece isabetli bir yöntem olduğunu belirtirken yüksek kolesterolün de cinsel sağlığı olumsuz etkileyebileceğini söyledi.

Roszler, "Sağlıklı bir ereksiyona sahip olmak için iyi kan akışına ihtiyacınız var" dedi. Ayrıca yüksek kolesterolün kan damarlarında kan akışını yavaşlatabilecek yağ birikmesine neden olabileceğini de belirtti.

2020 yılında yapılan bir araştırma da Akdeniz diyetinin; özellikle kırmızı et, işlenmiş et, süt ürünleri, kızarmış gıdalar ve doymuş yağlar gibi yüksek kolesterollü gıdaların azaltılması nedeniyle erektil disfonksiyonu önleyebileceğini bulmuştu.

Roszler'e göre Akdeniz diyeti; yağlı balık, yapraklı sebzeler ve kırmızı şarap gibi anti-inflamatuar gıdaları içerirken, ilave şeker ve rafine karbonhidratlar gibi inflamatuar gıdaları azaltır. Enflamasyonu azaltmak da kan damarlarının daha sağlıklı olduğu, vücudun daha etkili çalıştığı anlamına geliyor. 2019'da yapılan bir araştırma da Akdeniz diyeti gibi antiinflamatuar bir diyetin kadınlarda cinsel uyarılmayı ve arzuyu artırabileceğini öne sürmüştü.

SADECE DİYET DEĞİL, BİR YAŞAM TARZI

Roszler, cinsel yaşam için diyetin önemli olduğu kadar yaşam tarzı faktörlerinin de büyük bir rol oynadığını söylüyor. Örneğin yetersiz uykunun ve stresin de gerçek bir libido katili olduğuna dikkat çekiyor.

Ayrıca Akdeniz yaşam tarzının çok bütünsel olduğunu; çünkü sosyalleşmeye, dinlenmeye ve fiziksel harekete öncelik verdiğini ve bunların hepsinin de cinsel arzuyu artırmaya yardımcı olabileceğini söylüyor.

Kaynak: SÖZCÜ