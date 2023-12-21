Muhtelif endüstriyel makinalar satılacak

T.C.GEBZE İCRA DAİRESİ

2023/2276 TLMT.



TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/2276 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 240.000,00 1 Taşınır Reterm marka RT-380M100 model, V4-100-017 seri nolu, ünite şeklinde, demir dirsek üretme makinası 230.000,00 1 Taşınır Kuyumsan marka, ünite şeklinde demir dirsek üretme makinası 200.000,00 1 Taşınır Yeşil renkli, markasız, dirseklerin üretimi için dikey press makinası 200.000,00 1 Taşınır İzomsa marka ibareli, ünite şeklinde, demir dirsek üretme makinası 20.000,00 1 Taşınır Uzay makina ibareli, 290505 seri nolu, sulu testere makinası 25.000,00 1 Taşınır Uzay makina ibareli, 44561285 seri nolu, sulu testere makinası 65.000,00 1 Taşınır Turan soğutma ibareli su soğutma makinası

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/01/2024 - 11:28

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 24/01/2024 - 11:28 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2024 - 11:28

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2024 - 11:28

18/12/2023 (İİK m.114/4)