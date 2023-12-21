21 Ara 2023 - 15:11- Gündem G:

Muhtelif endüstriyel makinalar satılacak
Muhtelif endüstriyel makinalar satılacak mask

T.C.GEBZE İCRA DAİRESİ
2023/2276 TLMT.
 

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/2276 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen KıymetiAdediCinsiMahiyeti ve Önemli Vasıfları
240.000,001TaşınırReterm marka RT-380M100 model, V4-100-017 seri nolu, ünite şeklinde, demir dirsek üretme makinası
230.000,001TaşınırKuyumsan marka, ünite şeklinde demir dirsek üretme makinası
200.000,001TaşınırYeşil renkli, markasız, dirseklerin üretimi için dikey press makinası
200.000,001Taşınırİzomsa marka ibareli, ünite şeklinde, demir dirsek üretme makinası
20.000,001TaşınırUzay makina ibareli, 290505 seri nolu, sulu testere makinası
25.000,001TaşınırUzay makina ibareli, 44561285 seri nolu, sulu testere makinası
65.000,001TaşınırTuran soğutma ibareli su soğutma makinası

Artırma Bilgileri
1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 17/01/2024 - 11:28
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/01/2024 - 11:28
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2024 - 11:28
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2024 - 11:28

18/12/2023 (İİK m.114/4)

21 Ara 2023 - 15:11 - Gündem

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