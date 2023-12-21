KOCAELİSPOR CAMİASI 5 GÜNDE İKİ FARKLI DUYGU YAŞADI… BİR CANIMIZ GİTTİ, BİR CANIMIZ GELDİ…

Cumartesi günü yaşamını yitiren ve toprağa verilen Başkanvekili Ekrem Can, hepimizi yasa boğdu. Tanke’nin kinci kez baba olması ise, acıyı bir nebze olsun azalttı

Kocaelispor’da, Bandırma maçında tuzağa düşüp gereksiz yere bir kırmızı kart gören ve Kocaelili eski futbolcu Taha Batuhan Yayıkçı’nın abartmasıyla iki maç ceza alan Brezilyalı Sambacı, ikinci kez baba oldu.

CUMARTESİ SAKARYA’DA PATLA BAKALIM TANKE!..

Kulüpten yapılan açıklamada “Futbolcumuz Douglas Tanque ikinci kez baba oldu. Bebeklerine Noah adını veren Douglas ve Patrícia çiftini kutlar, Noah bebeğe sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz” dedi. İzler de yarınki Sakarya maçında Tanke’den gollü bir patlama bekliyoruz”.