KOCAELİSPOR CAMİASI 5 GÜNDE İKİ FARKLI DUYGU YAŞADI… BİR CANIMIZ GİTTİ, BİR CANIMIZ GELDİ…

Cumartesi günü yaşamını yitiren ve toprağa verilen Başkanvekili Ekrem Can, hepimizi yasa boğdu. Tanke’nin kinci kez baba olması ise, acıyı bir nebze olsun azalttı
Kocaelispor’da, Bandırma maçında tuzağa düşüp gereksiz yere bir kırmızı kart gören ve Kocaelili eski futbolcu Taha Batuhan Yayıkçı’nın abartmasıyla iki maç ceza alan Brezilyalı Sambacı, ikinci kez baba oldu.
CUMARTESİ SAKARYA’DA PATLA BAKALIM TANKE!..
Kulüpten yapılan açıklamada “Futbolcumuz Douglas Tanque ikinci kez baba oldu. Bebeklerine Noah adını veren Douglas ve Patrícia çiftini kutlar, Noah bebeğe sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz” dedi. İzler de yarınki Sakarya maçında Tanke’den gollü bir patlama bekliyoruz”.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.