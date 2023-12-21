SAKARYASPOR-KOCAELİSPOR MAÇINA YOĞUN İLGİ: 11 BİN BİLET BİTTİ

Deplasman yasağı gelen Kocaelisporlular bilet alamazken, 11 bin biletin tamamını Sakaryalılar satın almış durumda bulunuyor. 28 bin 154 kişi kapasiteli statta, cumartesi günü 19.00’da başlayacak maç öncesinde tek bir biletin bile kalmayacağı tahmin ediliyor.