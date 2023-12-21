Deplasman yasağı gelen Kocaelisporlular bilet alamazken, 11 bin biletin tamamını Sakaryalılar satın almış durumda bulunuyor. 28 bin 154 kişi kapasiteli statta, cumartesi günü 19.00’da başlayacak maç öncesinde tek bir biletin bile kalmayacağı tahmin ediliyor.
21 Ara 2023 - 15:34- Spor Güncelleme:
SAKARYASPOR-KOCAELİSPOR MAÇINA YOĞUN İLGİ: 11 BİN BİLET BİTTİ
Yıllar sonra Sakarya’da komşuyla mücadele edecek olan Kocaelispor’un cumartesi günkü kritik ve tarihi maçı öncesinde biletler tükenmek üzere.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.