METİN ÖZKAN MARKASI OLAN 12.ALTIN KİRAZ HEYECANI BU YIL ERKEN BAŞLIYOR

Metin Özkan damgalı turnuvanın bu yıl ki sponsoru Full Medya olacak. 24 takımdan oluşan turnuva, seçim öncesinde tamamlanacak. 20 Ocak’ta kura çekimi gerçekleşecek, turnuva yine TV‘den yayınlanabilecek. Turnuvanın açılışında renkli bir basın maçı da oynanacak. Bu yıl turnuvaya katılması kesinleşen takımlar şunlar: Çağkay Mühendislik Mak.İnş.Ltd.Şti, Eti Grup, Onur nakliyat, Körfez Emniyet Müdürlüğü, Dergah Ocakbaşı, Ciğerci ibo, Özcan Pişmaniye, Mehmet Ak Auto, Kocaeli İnşaat Mühendisleri Odası. Kocaeli Makine Mühendisleri Odası, Vizyon İnşaat, Göçmen Börek, Kafkas Börek, Kartepe Master Kontrat İnş., Yönder Okulları, Ova Kasabı, Vefa İnşaat., Sarıgold Kuyumculuk, Kurtuluş Kuyumculuk, Merkan Group, Tise teknoloji a.ş, Er inşaat, Klimasist, Mega Ağır Taşıma… İsgplus Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti… Bu arada pazartesi günü saat 10:00’da, 12 Altın Kiraz Dostluk Futbol Turnuvası katılımcıları ve basınla kahvaltı programı var. Toplantı Tütünçiftlik Nazende restaurant’ta yapılacak.