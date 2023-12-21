Tarihi derbi kaç kaç bitecek?

Kocaelispor’un iç ve dış sahadaki maçlarının tam skorunu Ümraniye karşılaşmasına kadar tam 8 hafta üst üste tutturan Hakan Yağcıoğlu, cumartesi günkü tarihi derbi öncesindeki tahminini yaptı… Fazla yıldız oyuncusu bulunmayan Sakaryaspor’da Dino’nun onbirde oynatılması halinde skorun değişebileceğini söyleyen Yağcıoğlu, iki gün sonraki maç için, şu andaki şartlara göre şu tahminde bulundu:

SAKARYASPOR:0

KOCAELİSPOR: 2